Apps de técnica pomodoro para dejar de procrastinar

La técnica pomodoro es ideal para explotar nuestra productividad. Fue ideada en los años 80, y su funcionamiento es muy sencillo. Cuando tengas que ponerte a realizar una tarea, lo harás al máximo de concentración durante 25 minutos. Una vez que pase ese tiempo, tienes 5 minutos de descanso.

Hay que repetir este ciclo 4 veces, momento tras el cual tendrá derecho a un descanso mayor, de entre 20 a 30 minutos. La técnica pomodoro ayuda a que procrastinar deje de ser algo más que una amenaza. Te recomendamos estas aplicaciones de técnica pomodoro para sacar lo mejor de ti cuando te sientas a trabajar.

Apps para aplicar pomodoro

Pomodoro Timer

Efectivamente, se trata de un temporizador que puedes programar para poder aplicar esta técnica. Te avisará cuando toquen los momentos de descanso. No puede ser más simple y sencilla, pero, aplicación introductoria a esta técnica viene muy bien. La tienes disponible tanto en Android como en iOS, así que no tardes en descargarla. Aprovecha además de que no es necesario registro para comenzar a utilizarla.

Focus Booster App

Aunque está disponible para Android, Focus Booster también puede utilizarse desde el navegador web. En este caso, hablamos de una aplicación algo más avanzada, porque permite configurar multitud de parámetros, como los tiempos efectivo de estudio o trabajo y de descanso, y posteriormente te muestra gráficas y datos que irán dándote una idea de tu evolución. Es muy recomendable.

Focus To-Do

Puedes disfrutar de ella tanto en Android como en iOS. Se trata de una aplicación muy completa, ya que no solamente aplica la técnica Pomodoro, sino que también es un excelente organizador de tareas. Si tus necesidades son elevadas y quieres dejar de perder el tiempo, no cabe duda de que esta aplicación está pensada para ti.

Otras ideas para no procrastinar

El teletrabajo ha permitido que muchas personas ya desarrollen su actividad desde casa. Pero esto es bastante peligroso, ya que hay continuas tentaciones que harán que nos rindamos como queremos. Lo mejor que puedes hacer es seguir estas recomendaciones, además de emplear la técnica pomodoro tal y como hemos descrito.

Si estás delante de una pantalla, desactiva las notificaciones y y céntrate en lo importante.

Por supuesto, la redes sociales deben quedar a un lado, la tentación de echar un vistazo durante dos minutos puede convertirse en que se te vaya fácilmente media hora.

Los dispositivos móviles cuentan con modos de concentración o de trabajo, que dejan de lado las notificaciones que no nos interesan. Investiga sobre ello y si tu teléfono no es absolutamente necesario en aquellos momentos de trabajo, nada mejor que ponerlo en modo avión.

Ahora que comienza la vuelta al trabajo y estudio0, lo mejor que puedes hacer es echar un vistazo a estas 3 aplicaciones de técnica pomodoro que hemos propuesto y comenzar a ser productivo de verdad.