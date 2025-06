App Apple Games: así funciona el nuevo espacio para jugar y compartir en iPhone

Apple prepara el lanzamiento de una nueva aplicación que promete cambiar la forma en la que jugamos desde nuestros dispositivos. Se trata de Apple Games, una app pensada para organizar todos los juegos del usuario en un único espacio, facilitar el acceso a retos compartidos y convertir incluso los títulos en solitario en experiencias sociales. La app estará disponible como parte de iOS 26, cuya llegada se espera para este otoño.

Todos tus juegos estarán conectados

La nueva app Apple Games reunirá en una sola pantalla los títulos instalados en iPhone, iPad y Mac, permitiendo seguir el progreso, recibir recomendaciones, descubrir nuevos lanzamientos y ver a qué están jugando tus amigos. Es compatible con mandos externos y muestra colecciones seleccionadas por Apple para encontrar juegos como Crashlands 2, Balastro o DREDGE, entre muchos otros.

Además, quienes estén suscritos a Apple Arcade verán recomendaciones personalizadas con los títulos más destacados de su catálogo, desde clásicos como Sneaky Sasquatch hasta nuevos lanzamientos como WHAT THE CLASH?, diseñado específicamente para este entorno más colaborativo.

Retos para jugar con amigos, incluso en solitario

Una de las grandes novedades de Apple Games es la incorporación de los retos, que permiten a los jugadores competir por la mejor puntuación en un circuito, superar un récord o ganar una partida en condiciones concretas. Lo más interesante es que estos retos también están disponibles para juegos de un solo jugador, haciendo posible compartir la experiencia sin necesidad de estar conectados al mismo tiempo.

Desarrolladores como Triband, creadores del reciente WHAT THE CLASH?, ya han integrado estos desafíos en sus juegos, ofreciendo nuevas formas de jugar y competir. En títulos como Thronefall o Skate City: New York, los usuarios pueden ahora medirse con amigos por ver quién supera el mayor número de enemigos o domina el circuito de la semana.

Más comunidad, más información, más diversión

La app conecta al usuario con sus amigos y juegos favoritos a la vez que muestra eventos y actualizaciones importantes en tiempo real. Las páginas de cada juego dentro de la app se actualizan con novedades, actividades en directo y logros recientes, facilitando estar al día con lo que pasa en cada título.

Todo esto se complementa con una integración total con Game Center, que ahora centraliza los contactos, los grupos de juego y los historiales. Invitar a alguien a una partida es tan sencillo como enviar un enlace o código desde cualquier app de mensajería.

Disponible próximamente en iOS 26

Aunque ya se puede probar en versiones previas para desarrolladores, la app Apple Games llegará oficialmente en otoño con iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe 26. Será obviamente una descarga gratuita y estará diseñada para funcionar como el nuevo centro de juegos del ecosistema Apple. Con ella, Apple apuesta por una experiencia de juego más conectada, divertida y social desde el iPhone, el iPad o el Mac.