Adiós a que te vean ‘en línea’ en WhatsApp gracias a este truco

Nos gusta utilizar WhatsApp, pero también que no nos molesten y, ni mucho menos, que controlen nuestros pasos. Ya puedes ocultar a ciertos contactos que te encuentras en línea, así aumentará la incertidumbre de aquellos que aprovechan para ir cotilleando y abordarte con cualquier tontería. En este artículo vamos a explicarte cómo ocultar a ciertos contactos que estás disponible, así ganarás en tranquilidad y aumentarás tus opciones de privacidad.

¡Que no te vean ‘en línea’ en WhatsApp!

Sigue estos pasos para realizar ese cambio en las opciones de privacidad, no tiene nada de complicado. Lo primero que tienes que hacer es comprobar que tu versión de WhatsApp es la última. Aunque poco a poco la aplicación va permitiendo a los usuarios poder utilizar esta opción, si no te aparece, comprueba que te has actualizado y, si es así, deja pasar unos días hasta que aparezca.

Ahora debes de abrir WhatsApp y buscar los ajustes. Si utilizas un teléfono Android pincha sobre los 3 puntos que hay en la esquina superior derecha. Si utilizas un iPhone, en el icono del engranaje que está en la esquina inferior derecha. Debes buscar el apartado «Cuenta > Privacidad». Una vez dentro, localiza un apartado llamado «Última conexión y en línea» y pulsa sobre él.

Ahora deberás cambiar las opciones para que tú puedas decidir si tu conexión será vista por todos, por todos tus contactos, solamente por tus contactos, por nadie o lo que nos interesa, «Mis contactos, excepto». Aquí es donde puedes incluir a aquellas personas especialmente molestas y que no deseas que vean cuando te has conectado. Así evitarás en gran medida tener que dar algún tipo de explicación si no respondes a algún mensaje.

WhatsApp sigue ganando en funcionalidades desde que hace más de un año tomó por fin la determinación de darle ese giro tan necesario que esperábamos. Criticada por muchos por el tratamiento que hace de los datos personales, WhatsApp se encuentra ahora a otro nivel. A pesar de que todavía sigue teniendo menos funciones que su principal rival, Telegram, es la preferida por más de 2000 millones de personas en todo el mundo. WhatsApp posibilita comunicaciones rápidas a coste cero.

Si Telegram introdujo hace un par de meses la versión de pago, de momento no hay rumores en WhatsApp sobre ello, aunque no es descartable. Esto permitiría a la aplicación dar un servicio diferenciado a aquellos usuarios que así lo precisen y deseen.

De esta manera puedes aumentar tus opciones de privacidad, pero no olvides que para mayor tranquilidad y un buen uso de la aplicación, debes controlar todo aquello que envías para que jamás se pueda volver en tu contra.