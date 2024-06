5 apps imprescindibles para matar el aburrimiento este verano

Ya queda menos de una semana para que el verano se haga una realidad, sobre todo, tras los intensos episodios de lluvia que hemos padecido durante estos días. El verano es diversión, levantarse más tarde, emprender actividades que no puedes hacer durante el resto del año…. Sin embargo, también hay momentos para el desánimo y no saber qué hacer. Por eso, te dejo un listado de 5 apps interesantes para combatir ese aburrimiento tan típico de verano.

Planta cara al aburrimiento

Que conste que el aburrimiento también es algo a lo que se tiene derecho, pero si lo haces algo más entretenido, mejor que mejor.

Flighradar24

En muchas ocasiones, cuando me encuentro en un parque o en una terraza y veo la estela de un avión, saco el teléfono, abro la app que te comento y descubro todos los detalles sobre ese vuelo. A qué aerolínea pertenece, de dónde ha salido y adonde va, la altitud… sí, puede parecer un poco friki, pero hay ocasiones en las que hacer este ejercicio tan simple es una forma de viajar con los pasajeros que están en esa aeronave. Se trata de la aplicación de referencia para el seguimiento de aviones, y puede usarla de manera gratuita con anuncios. Si te terminas de enganchar y deseas saber muchos más detalles, tienes diferentes planes de pago. Pero la opción gratis es más que suficiente para gente como tú y como yo.

YouTube

De acuerdo, hay un 99 % de posibilidades de que tenga instalada esta aplicación. Ya comenté en una ocasión que es la que más entretenimiento ofrece, porque puedo elegir entre una diversidad enorme de contenidos diferentes. Para hacer la experiencia mucho mejor, no tengo ningún reparo en pagar la suscripción de YouTube Premium, gracias a la cual me libro de los molestos anuncios. Pero no cabe duda de que probablemente sea la aplicación que más utilizo, porque siempre tengo la opción de ir hacia donde yo quiero y no centrarme a un catálogo en concreto de otra aplicación en streaming. YouTube es gratuita, la suscripción de pago tiene un precio de 11,99 € al mes y de 16,99 € al mes si eliges compartirlo con tu familia, con lo que el precio es muy razonable.

Angry Birds

Un juego mítico que mantiene toda la esencia de entretenimiento. Puedo decir, sin ningún tipo de reparo que es mi acompañante perfecto cuando viajo en tren o en avión, eso de matar cerdos con pájaros que puedes disparar puede parecer bastante bizarro, pero termina enganchando. Este juego presenta diversas inversiones, pero sin lugar a duda creo que la primera es la que mantiene toda la esencia. Es cierto que no le suelo hacer demasiado caso habitualmente, pero es sentarme en el avión o en el tren y automáticamente disponer de esta aplicación para entretenerme durante un buen rato.

ChatGPT

La vertiente lúdica de ChatGPT ofrece muchísimas posibilidades. Particularmente, estoy enganchado a los juegos de preguntas y respuestas. Solamente tienes que decirle, por poner un ejemplo, que te empiece a preguntar capitales del mundo. Sí, de Argentina es Buenos Aires y de Polonia es Varsovia, pero cuando empieza con los países africanos ya me pongo a temblar. A ChatGPT le puedes preguntar gran cantidad de cosas y entretenerte, así que comienza a darle un sentido diferente a esta aplicación y ya verás como te lo pasas en grande.

Lumosity

Lumosity es la aplicación perfecta para aquellos momentos en los que quiero mantener la mente activa. Desarrollada por neurocientíficos, ofrece una variedad de juegos diseñados para mejorar habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Al abrir la app, puedes elegir entre diferentes juegos y seguir tu progreso a lo largo del tiempo. Lumosity es gratuita con anuncios, pero si te apasiona el entrenamiento mental, hay opciones de suscripción con más características. Personalmente, encuentro que la versión gratuita es más que suficiente para disfrutar y mantener mi cerebro en forma.

Estas apps son ideales para pasar momentos divertidos y decir adiós al aburrimiento tan típico de después de comer en verano. Ya no hay excusa para que estés con el móvil en las manos sin hacer absolutamente nada.