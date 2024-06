4 gadgets imprescindibles para ponerse en forma este verano

El verano es uno de los momentos ideales para comenzar el propósito de ponerse en forma. Estos cuatro gadgets pueden ser tus aliados para que el proceso sea más simple y cómodo. Ahora debes adquirir el compromiso para evitar que se queden olvidados en un cajón, ¿no crees?

Ponte en forma este verano

La primera propuesta es la de una pulsera de actividad. Lo mejor de todo es que si nuestras aspiraciones no son muy elevadas, pueden dar un resultado excelente. Contar pasos, hacer una carrera o comprobar el volumen de oxígeno en sangre son algunas de las tareas que puedes llevar a cabo. Si tu presupuesto no es muy alto, mi recomendación es la Amazfit Band 5. Estarás pensando que hay pulseras más económicas. Cierto, pero no suelen proporcionar resultados demasiado fiables. Esta cuenta con una solvencia excelente a la hora de monitorizar tus parámetros y ponerte en forma este verano. La tienes en Amazon por 55,99 euros y es uno de los gadgets imprescindibles para ponerse en forma este verano.

Tu objetivo de llevar una vida más saludable será mucho más ameno si te provees de unos auriculares inalámbricos. Estos llevan tu música y podcasts a cualquier lugar contigo, y el propósito de encontrarte mejor se va a ver recompensado por las excelentes sensaciones que producen tus contenidos favoritos. En este caso, los auriculares inalámbricos JBL Wave Beam ofrecen una excelente relación calidad-precio. Comodidad, cancelación de ruido, certificación IP54 y hasta 32 horas de duración de batería hacen de ellos una excelente propuesta. Dependiendo del color, los tienes desde 38,21 euros en Amazon.

El control de peso también es un elemento fundamental a la hora de tener un control de nuestra salud. Las básculas inteligentes te ayudan a monitorear muchos datos y pueden ser unas excelentes aliadas. Por eso, en Amazon puedes encontrar la Vitafit, que se controla mediante una app y gracias a la cual dispones de mediciones de 13 parámetros de tu cuerpo. Además, se encuentra a precio reducido de 24,99 euros.

Finalmente, estos brazaletes LED Lanpard recargables permiten salir a correr o caminar cuando no hay luz con mayor seguridad. Cuentan con una autonomía de hasta 5 horas. Pueden ajustarse tanto a los brazos como a las muñecas o tobillos, y disponen de 3 modos de visualización para que la seguridad no sea un problema. Las encuentras en varios colores por 13,99 euros. Ideales también para mantener a todos los miembros de un grupo bajo control si haces una ruta senderista como esta.

Estos gadgets para ponerse en forma son un acierto y te ayudarán a que este verano puedas disfrutar al máximo de la naturaleza o de la actividad en ambientes urbanos. Y si tu proyecto veraniego es hacer el Camino de Santiago, mi propuesta pasa por estos otros gadgets para evitar soropresas.