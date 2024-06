Estos son los gadgets que me llevaría si hiciera el Camino de Santiago

La ruta jacobea es el objetivo de muchos cuando se aproxima el verano. El Camino de Santiago es un trayecto no solo físico, sino personal. Precisamente, este 2024 hará 25 años que lo emprendí en solitario. Por aquel entonces no tenía móvil ni necesidad de tener uno, pero no dejo de pensar cómo sería esta ruta si la abordase ahora. Según mi experiencia, estos son los gadgets que no faltarían ahora en mi mochila si hiciera el Camino de Santiago.

Top 4 de gadgets para tu camino

Lo tengo muy claro, el primer gadgets que me llevaría sería una buena batería externa. Los albergues pueden no tener disponibilidad para todos de enchufes y con una batería te aseguras al menos varias cargas de tu teléfono. Para ello, mi recomendación pasaría por este modelo disponible en Amazon, se trata de la UGREEN Power Bank 20000mAh, con esa capacidad te aseguras un mínimo de 4 cargas completa de tu teléfono. Así, solo tendrías que poner la batería a cargar una vez cada 5 jornadas.

Obviamente, en el Camino de Santiago no te vas a dedicar a navegar de manera masiva, al menos mientras andas, pero un teléfono es de gran ayuda. No solo para encontrar al ruta si te pierdes, sino para tener a mano lugares en los que comer o llamar por teléfono al albergue. No lo dudes, por capacidad, tamaño compacto y por tener carga rápida, sería sin duda la que me compraría. Su orecio es otro atractivo, 31,99 euros.

Una funda impermeable es otra opción a tener en cuenta. El camino ofrece muchos lugares en los que tomar un baño, todavía me entran escalofrías al recordar la temperatura del río Meruelo a su paso por Molinaseca. este tipo de fundas ofrece protección para no dejar tu móvil fuera de la vista si deseas darte un remojón. La propuesta de Spigen, con sus fundas Aqua Shield es interesantísima.

Por 17,99 euros tienes dos unidades, ideal si vas a hacer el camino en pareja. Tienes espacio de sobra, ya que abarca dispositivos de 8,7 pulgadas. son herméticas y permiten que tu dispositivo flote.

Un localizador es ideal para incorporar a tu mochila. Gracias a él puedes tener tus pertenencias bajo control. Estos dispositivos se emparejan a la app y permiten saber dónde has dejado algo. Lamentablemente, la mayor parte de ellos solo está disponible para dispositivos Apple, pero este que te propongo funciona también con Android.

Es el Filo Tag, con un precio de 44 euros y dos unidades para que tus pertenencias en el Camino de Santiago estén siempre localizables. No sabes la cantidad de mochilas que se pueden acumular en cualquier punto del camino.

La mejor forma de evitar el calor del camino es salir a hacer la ruta bien temprano. Para esos momentos, una luz como la Suptig Luz es ideal. No solamente proporciona iluminación frontal, sino que sirve como luz de advertencia trasera.

Cuenta con una batería de 2600 mA incorporada, por lo que no será un problema cargarla con la batería externa, que te he comentado al principio. Es uno de gadgets que no pasa nada si lo echas en tu mochila, porque no sabes si te terminará haciendo falta y por un precio de 21,99 euros es una gran inversión.

Si tienes en mente abordar el camino de Santiago durante este verano, no olvides que estos dispositivos van a mejorar tu experiencia. Ahora, con un mundo tan tecnológico, considero que son imprescindibles para una ruta de estas características. hay que aprovechar las ventajas de la tecnología para hacer de nuestro camino algo más cómodo, a la vez que nos permite aprovechar todas esas capacidades para salir de situaciones de apuro.