Un meteorito marciano de 800 gramos hallado en el Sáhara tiene más de 4.100 millones de años: un revisor lo llama la «Piedra Rosetta» de Marte

Un meteorito rosado de 800 gramos, hallado en el Sáhara en 2022, es un fragmento de Marte de más de 4.100 millones de años. Lo ha determinado un equipo financiado por la NASA. Su trabajo salió el 29 de octubre de 2026 en la revista Science, según la nota de la NASA.

Se llama Teghaza 001 y es uno de unos 435 meteoritos marcianos conocidos. La agencia lo sitúa entre los tres más antiguos que han llegado a la Tierra.

Una piedra rosa en Malí

El meteorito toma su nombre de la salina de Teghaza, en Malí, donde apareció. Al encontrarlo, nadie sabía su edad ni su origen.

Investigadores de la Universidad de Nuevo México lo identificaron como marciano por sus isótopos de oxígeno. Son una huella geoquímica distinta para cada cuerpo del sistema solar. Los de esta roca coincidían con los de otros meteoritos de Marte.

Parecía una shergottita, la clase más común de meteorito marciano. Yang Liu, del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA, casi rechazó el encargo porque ya había estudiado muchas. Aun así decidió echarle un vistazo.

«Solo después de empezar a mirarlo de cerca nos dimos cuenta de que este meteorito es realmente único», explicó Liu, autora principal del trabajo. Según ella, uno de los revisores del artículo lo calificó de «Piedra Rosetta» de Marte.

Circones y rubidio en miniatura

Liu y sus colegas hallaron cristales de circón en la roca. Este mineral guarda pistas sobre cómo se formó y permite datarla con precisión. El análisis reveló cuándo se formó el meteorito y cuándo sufrió cambios como la alteración por agua.

La datación corrió a cargo del equipo de Francois Tissot, del Instituto de Tecnología de California (Caltech). Usó un método nuevo con rubidio y estroncio que analiza granos minerales sueltos de la superficie. El análisis en bloque disuelve la muestra entera.

Aquí bastó un fragmento más pequeño que una uña. Según la nota, la técnica es rápida y muy precisa. Además conserva estos escasos meteoritos para estudios futuros.

«Ahora mismo somos uno de los pocos laboratorios del mundo capaces de hacer este tipo de datación, y los primeros en fechar un meteorito marciano tan antiguo», afirmó Tissot. Su equipo quiere datar más meteoritos de Marte y muestras traídas de otros planetas, lunas y asteroides.

Una mezcla única entre los antiguos

Teghaza 001 se distingue por su textura, su edad y sus minerales ígneos, es decir, volcánicos. La NASA cita como los otros dos más antiguos a ALH84001 y a «Black Beauty».

El primero, de edad parecida, está formado casi solo por un mineral. El segundo, de unos 2.100 millones de años, son pequeños fragmentos de roca volcánica.

La nueva roca mezcla minerales ígneos que cuentan cómo se enfrió el magma de la corteza marciana. Después, el agua subterránea la alteró. Lee Saper, segundo autor, lo resume así: «Es realmente nuestra primera pieza de corteza marciana de una parte de Marte de la que nunca habíamos tenido una muestra».

Saper trabajó en el JPL como investigador posdoctoral y hoy es científico del Centro Ames de la NASA, en Silicon Valley. Según él, la roca registra la interacción entre agua y roca. Quizá guarde también la huella de la atmósfera marciana mientras perdía agua.

Trece candidatos en el sur

Su mineralogía coincide con lo que observa el Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA en las tierras altas del sur, llenas de cráteres. El artículo identifica 13 lugares que encajan con la química de la roca.

Para confirmar que un meteorito es marciano, se comparan sus minerales y su química con los datos de las misiones de la NASA. Entre ellas están los módulos Viking y los róveres Curiosity y Perseverance.

Un impacto arranca estas rocas de Marte y una trayectoria las deja en la Tierra. Suelen aparecer en desiertos o llanuras nevadas, donde destacan. Hay un precedente: la piedra comprada en Marruecos que resultó ser de Marte.

Agua marciana hace 4.100 millones

Cuando llegaron los resultados de la datación, Liu se quedó sorprendida. El agua marciana alteró la roca hace unos 4.100 millones de años, lo que sugiere que se formó incluso antes.

Los isótopos de oxígeno, la textura y la química apuntan, según la NASA, a un ciclo del agua mucho más dinámico en el Marte primitivo. Otro artículo, publicado en Science Advances en junio, detalló el agua del meteorito. Ya se había hablado de agua oculta en otro meteorito marciano, y también de otro que nadie sabía clasificar.

Nadie sabrá de qué punto salió

La NASA admite que nunca se conocerá el lugar exacto de Marte del que salió la roca. Los 13 puntos son solo candidatos que encajan con su composición.

Los trabajos de este año son apenas el principio. Cómo interactuaron el agua y las rocas en el Marte antiguo es una pregunta para estudios futuros. «Apenas hemos arañado la superficie», dijo Liu.

El estudio de Teghaza 001 se publicó en Science el 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: © Darryl Pitt / Maine Mineral & Gem Museum.