Confirmado: el emulador RPCS3 ya permite jugar a los juegos de PS3 desde el disco original en Windows, Linux o Mac con un lector Blu-ray compatible y sin tener la consola

El 6 de septiembre de 2026, la cuenta oficial del emulador RPCS3 publicó una foto con un lector externo de Blu-ray abierto, un disco japonés de Drag-On Dragoon 3 dentro de la bandeja y varias cajas de PS3 alrededor. El mensaje que la acompañaba decía, en mayúsculas, que los juegos de PS3 ya se pueden jugar en PC «directamente desde el lector de discos».

Según el anuncio del equipo de RPCS3 en X, el sistema funciona como un «enchufar y jugar». «Tener tus juegos en formato físico te permite jugar a títulos lanzados hace hasta 20 años sin depender de ningún servidor», añadía la publicación, que supera los 4,8 millones de visualizaciones.

RPCS3 es un emulador de código abierto, es decir, un programa gratuito que imita por software el hardware de la PlayStation 3 para que sus juegos funcionen en un ordenador. El proyecto nació en 2011 y, hasta esta primavera, obligaba en la práctica a copiar antes el contenido del disco al disco duro.

Así llegó la lectura directa del disco

La función empezó como una petición de un usuario. En marzo de 2026, alguien que firma como PvPDM abrió una solicitud en GitHub con una idea concreta: «Me gustaría que RPCS3 pudiera montar un disco de PS3 y descifrarlo sobre la marcha, para que bastara con meter el disco en el lector y jugar como en una consola, sin tener que pasar por todo el proceso de volcado».

El volcado es la copia completa y descifrada del contenido del disco en el ordenador. Hasta ahora era el paso previo obligatorio para jugar en el emulador a una copia física.

El trabajo lo firmó el desarrollador digant73. Su primera versión, integrada en abril de 2026, solo funcionaba en Windows. «El soporte se ofrece de momento en Windows, donde puedo probarlo a fondo. No puedo probarlo en otros sistemas operativos», escribió entonces.

Linux, macOS y FreeBSD se suman a Windows

El salto llegó el 31 de agosto, cuando se integró el cambio que añade el lector Blu-ray a Linux, macOS y FreeBSD. Son 289 líneas de código nuevas en tres archivos. Según TechSpot, el equipo de RPCS3 atribuye el avance a digant73 y a otro de sus programadores, Megamouse.

«Igual que en Windows, se admiten tanto el lector Blu-ray físico como la unidad virtual, por ejemplo, un archivo .iso montado», explica digant73 en la descripción del cambio. En la misma nota reconoce un detalle poco habitual: «El código para macOS y FreeBSD lo ha proporcionado una IA».

Antes de la aprobación, varios usuarios hicieron de probadores. AniLeo, el miembro del equipo que acabó integrando el cambio, lo arrancó en Linux y lo probó con Persona 5. «Tiempo de instalación de los datos del juego: 5 minutos y 47 segundos», anotó.

Otro usuario, fajerblade, lo comprobó en SteamOS, el sistema de la consola portátil Steam Deck. «He probado unos cuantos juegos en SteamOS. Todo funciona sin problemas», escribió. Después precisó que no había notado «ninguna diferencia entre el formato de carpeta y el disco óptico» con Dante’s Inferno, God of War: Ascension, God of War III, Ratchet & Clank: All 4 One, Fight Night Champion y LittleBigPlanet 2.

«Sí, como era de esperar. Solo cabe esperar el tiempo de acceso inicial al dispositivo», respondió digant73.

El problema de probarlo en un Mac

macOS fue el sistema más difícil de verificar. «Si nadie puede probarlo en macOS, podemos integrarlo y ver si alguien informa de fallos después», propuso AniLeo. digant73 contestó con ironía que había «unos 200 problemas abiertos relacionados con macOS» y que ningún usuario de Mac podía probar el cambio, así que serían «201».

Al final aparecieron dos voluntarios. dcon03 lo probó en un portátil con macOS Tahoe 26.4 y un lector externo LG WP50NB40. En el primer intento el juego no llegó a cargar, pero en el segundo funcionó: «Lo he probado con The Simpsons Game, compiló del todo en unos 4 minutos y después entró en la partida».

SavitarDev, que usó un ordenador con procesador Intel Core i7-10700K y macOS, informó de que Persona 5 tardaba «6 minutos» en instalar sus datos. El 20 de agosto, digant73 dio el código por listo para revisión con una frase escueta: «Probado en Linux y macOS».

Qué hace falta para jugar desde el disco

El emulador no trae las claves para descifrar los juegos. Cada disco necesita su clave de descifrado, que según digant73 hay que copiar en la carpeta «data/redump» del emulador, que de momento hay que crear a mano. RPCS3 usa esa clave para descifrar el contenido del disco mientras se juega.

También hace falta el software de sistema de la PS3 y, sobre todo, un lector compatible. La guía oficial de RPCS3, a la que remite el propio anuncio, recoge una lista de modelos de LG, ASUS, Samsung, LITE-ON, Sony, HP, Plextor, TEAC, BenQ, Verbatim y Archgon capaces de leer discos de PlayStation. Un lector Blu-ray cualquiera no sirve: la misma guía avisa de que, para volcar los juegos, el método «no funcionará con lectores Blu-ray estándar».

Alfonso Maruccia, de TechSpot, explica que los discos de PS3 no usan el formato Blu-ray estándar y que los lectores necesitan determinados chips de MediaTek para leerlos. Maruccia contó en su artículo en TechSpot que ya había volcado y arrancado sin problemas una copia original de Demon’s Souls con su grabadora ASUS BW-16D1HT.

Los límites de la función

El propio equipo ha tenido que salir al paso de un problema derivado. El 30 de septiembre, RPCS3 alertó en X de «una reciente avalancha de lectores Blu-ray falsos», que «usan lectores antiguos que no pueden leer discos de PS3, con carcasas y embalajes de modelos de gama alta y un firmware falsificado».

Ni siquiera un modelo de la lista garantiza el éxito. SavitarDev contó que su Samsung SH-B083L, que figura en la guía, no leía algunos juegos de su colección, aunque él mismo sospechaba de un fallo en la lente de su unidad. «Desde luego, no recomendaré este lector a nadie», escribió.

Además, no todo el catálogo funciona bien. El 14 de julio, RPCS3 anunció que el 75 % de los juegos de PS3 ya son jugables en PC. Según su base de datos, eran 2.681 de 3.559 títulos, y clásicos como God of War III, Metal Gear Solid 4 o The Last of Us seguían en la categoría «ingame», la de los juegos que llegan a la partida pero con fallos importantes. Leer el disco directamente no cambia esa compatibilidad.

Un anuncio con Sony de fondo

El 1 de julio de 2026, Sony anunció que dejará de fabricar discos para todos los juegos nuevos de PlayStation a partir de enero de 2028, una decisión que llevó a parte de los jugadores a convocar un apagón de una semana.

«Es una dirección natural para Sony Interactive Entertainment adaptarse a las tendencias de los consumidores, ya que la preferencia general por los medios digitales supera de forma significativa a los discos físicos», escribió Sid Shuman, director sénior de Comunicación de Contenidos de Sony Interactive Entertainment, en el blog oficial de PlayStation.

Ese mismo día, Shuman confirmó que la PlayStation Store cerrará en PS3 y PS Vita en julio de 2027 en la mayoría de los países. «Las nuevas compras de contenido ya no serán posibles una vez que la PlayStation Store cierre en estos dispositivos», escribió, aunque los jugadores podrán seguir descargando lo que ya compraron «en el futuro previsible».

La compatibilidad nativa con discos de PS3 es un viejo deseo de la comunidad, que incluso aparece entre los rumores sobre la PlayStation 6, pero de momento la vía que funciona es la de RPCS3.

El anuncio de la lectura directa de discos se ha publicado en la cuenta oficial de RPCS3 en X el 6 de septiembre de 2026, y el código, en el repositorio del proyecto en GitHub.

Crédito de la imagen: RPCS3.