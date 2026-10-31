Noruega monta sus propios carros: la fábrica de Leopard 2A8 de Levanger hará 37 de los 54 encargados y puede producir 36 al año

La producción en serie del carro de combate Leopard 2A8 ha empezado en Levanger, en la región noruega de Trøndelag, de la mano de KNDS y la empresa noruega RITEK. El arranque oficial fue el 15 de octubre de 2026, según la nota de prensa de KNDS fechada en Múnich.

De los 54 Leopard 2A8 que ha encargado el Ejército noruego, 37 saldrán de esta planta. Los otros 17 los fabrica KNDS en Alemania. La instalación se levantó en 18 meses y puede producir hasta 36 carros al año.

37 de 54, hechos en casa

KNDS Deutschland es la filial alemana del grupo que fabrica el Leopard 2. RITEK, de Levanger, se especializa en el servicio y el mantenimiento de sistemas de vehículos y trabaja como subcontratista. Según la nota del 15 de octubre, la fábrica abrió a finales de abril y los preparativos ya están completados.

Markus Helm, director financiero de KNDS Deutschland, afirma en esa nota que la compañía celebra mucho más que el inicio de la producción. Habla de la creación de capacidades industriales, de una alianza duradera entre Alemania y Noruega y de una contribución a la preparación de la defensa de Noruega y de la OTAN.

Levanger también importa al grupo por su capacidad. Lo explicó en abril Florian Hohenwarter, consejero delegado de KNDS Deutschland, en la nota de la inauguración.

Pista láser, rampas y una piscina

El complejo reúne la línea de producción y su propia infraestructura de pruebas. Tiene pistas de ensayo especiales, entre ellas una pista láser, pendientes pronunciadas y una piscina de inmersión. Según KNDS, la energía procede de fuentes geotérmicas.

Casi a la vez que se inauguraba la planta, el Ejército noruego recibió sus dos primeros Leopard 2A8 NO. Se presentaron a la prensa el 30 de abril de 2026 en Rena, en el valle de Østerdalen. Se usarán para cursos y para formar a instructores en la Escuela de Armas del Ejército.

El acuerdo de 2024 en Oslo

La ruta hacia Levanger empezó el 11 de junio de 2024, cuando KNDS Deutschland y RITEK firmaron en Oslo el acuerdo que hizo de RITEK un subcontratista oficial, según el Ministerio de Defensa noruego. El entonces ministro, Bjørn Arild Gram, dijo que aquello «podría ser el comienzo de una nueva aventura industrial noruega».

Gram quería que RITEK fuera además un centro nórdico de mantenimiento, reparación y modernización de los Leopard de la región. Añadió que la línea debería seguir abierta tras los carros noruegos, para que RITEK pudiera fabricar vehículos para otros países.

Qué recibe el Ejército y cuándo

Noruega ha encargado 54 Leopard 2A8 NOR con un marco de coste de 23.400 millones de coronas noruegas. Incluye repuestos, logística, simuladores y sistemas de entrenamiento. Los carros sustituyen a los Leopard 2A4 actuales.

Forsvaret, las Fuerzas Armadas noruegas, describió el carro en la presentación del primero. Destaca un sistema de protección activa, más blindaje pasivo, más potencia de fuego y sensores avanzados. Cita también que puede vadear ríos con snorkel y que su protección alcanza a las amenazas de los drones.

Según esa nota, de noviembre de 2025, todos los carros estarán en Noruega en 2028 y se incorporarán a las unidades desde 2027. El jefe del Ejército, Lars Lervik, afirmó que con ellos «estamos construyendo una de las brigadas más modernas del mundo». Se refería a la Brigada Norte, la gran formación pesada del país.

Presentación de los nuevos carros de combate en Rena el 30 de abril de 2026. Vídeo: Forsvaret

Tomas Beck dirige las capacidades terrestres y conjuntas de Forsvarsmateriell, la agencia de material de defensa. En abril dijo que el montaje da valor a la industria noruega y capacidad para mantener y reparar los carros «en crisis y en guerra». Está en la nota de Forsvaret sobre Rena.

Sin fecha para el primero

Las notas oficiales no dicen cuándo saldrá el primer carro montado en Noruega. Tampoco cuántos se han terminado hasta ahora. El precio de cada unidad no se publica, porque el marco de 23.400 millones cubre todo el programa.

La exportación desde Levanger es una intención del Gobierno de 2024 y no un pedido. Ni KNDS ni las autoridades noruegas han anunciado un cliente fuera de Noruega.

Techy ya ha contado cómo Polonia ha recibido 217 de sus 250 Abrams. También cómo es el Leopardo fabricado en Sevilla y Asturias. Y qué pasó con el Abrams ucraniano que recibió más de 20 drones.

La información sale de la nota de KNDS del 15 de octubre de 2026, de la de abril y de las notas de Forsvaret.

Crédito de la imagen: Synne Nilsson / Forsvaret.