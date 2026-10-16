Polonia ya tiene 217 de sus 250 tanques Abrams M1A2 SEPv3 y General Dynamics prevé cerrar la entrega antes de que acabe 2026, en unos 24 meses

El 21 de septiembre de 2026, el Gobierno polaco anunció la llegada, por barco desde Estados Unidos, de una nueva partida de 35 carros de combate M1A2 SEPv3 Abrams. «A Polonia ha llegado otra partida de carros M1A2SEPv3 Abrams. Muy pronto, 35 carros pasarán a la dotación de la 18.ª División Mecanizada», escribió ese día en X el viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Con esa séptima entrega, Polonia suma 217 de los 250 tanques Abrams M1A2 SEPv3 que encargó en 2022. Faltan 33, y tanto el Ministerio de Defensa Nacional (MON) como el fabricante, General Dynamics Land Systems, sitúan su llegada antes de que termine 2026.

Si el calendario se cumple, la empresa estadounidense habrá servido todo el pedido en unos 24 meses contados desde el primer barco, que atracó en enero de 2025.

Un contrato firmado seis semanas después de la invasión de Ucrania

El acuerdo lo firmó el 5 de abril de 2022 el entonces ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak, en la sede de la 1.ª Brigada Acorazada de Varsovia, en Wesoła. Se tramitó como venta militar al extranjero (FMS), el sistema por el que el Gobierno estadounidense compra el material a sus fabricantes y se lo transfiere a un aliado, y su valor rondó los 4.750 millones de dólares netos.

El paquete sumaba a los 250 carros 26 vehículos de recuperación M88A2 Hercules, 17 puentes de asalto M1110, munición, simuladores y apoyo logístico y de formación.

En julio de 2022, el Ejército de Estados Unidos adjudicó a General Dynamics Land Systems un contrato de 1.148 millones de dólares para fabricar los tanques. «La fuerza de la OTAN reside en su unidad, que nunca ha sido mayor que hoy», dijo entonces Doug Bush, secretario adjunto del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología, según la nota oficial del Ejército estadounidense.

Siete barcos en 20 meses

Los primeros 28 SEPv3 llegaron al puerto de Gdynia a bordo del buque Cape Texas en enero de 2025. «Los primeros carros de la versión M1A2SEPv3 ABRAMS ya están en Polonia. Los 28 Abrams, tras el transporte por mar, pasarán una revisión y después entrarán en servicio en el Ejército polaco. Al final tendremos 250 Abrams como estos», escribió Kosiniak-Kamysz en X.

Esa revisión se llama «deprocessing», la hacen las Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne de Poznań, del grupo público PGZ, y consiste en un examen ampliado de cada vehículo tras la travesía por el Atlántico. Según la página del MON, los 28 primeros carros se entregaron a la 1.ª Brigada Acorazada de Varsovia el 10 de julio de 2025.

Según el portavoz del MON, Janusz Sejmej, ya han llegado 217 de los 250 Abrams M1A2 SEPv3 y los 33 restantes se entregarán al Ejército polaco este mismo año.

General Dynamics fija el final para 2026

En la edición de 2025 de la feria de defensa MSPO de Kielce, la compañía firmó 52 contratos con ocho empresas polacas para suministrar repuestos del Abrams. En aquella nota de General Dynamics Land Systems contaba 85 SEPv3 entregados y fijaba la última entrega «para el otoño de 2026».

«Los acuerdos de hoy son una confirmación más de nuestro compromiso con Polonia», dijo Christopher Brown, vicepresidente de Estrategia Global y Desarrollo de Negocio Internacional de General Dynamics Land Systems. «Junto con nuestros socios estamos construyendo capacidades reales de producción y servicio que permitirán integrar todavía más a la industria polaca en la cadena de suministro global del Abrams en el futuro», añadió.

Qué aporta la versión SEPv3

SEPv3 son las siglas de System Enhancement Package version 3, el tercer paquete de mejoras del M1A2. Según el MON, el carro lleva un cañón de ánima lisa M256 de 120 milímetros adaptado a la munición programable, una estación de armas por control remoto CROWS con ametralladora de 12,7 milímetros y dos ametralladoras de 7,62 milímetros.

Lo mueve una turbina de gas Honeywell AGT1500 de 1.500 caballos. La versión nueva añade una unidad de potencia auxiliar (APU), un pequeño generador que alimenta la torre, los sensores y las radios con el motor principal apagado. Según el MON, su masa en combate ronda entre 65 y 70 toneladas, en función del equipo que monte.

Una división entera de carros en el este de Polonia

Los SEPv3 van a la 18.ª División Mecanizada, desplegada en el este del país, cerca de Bielorrusia y del enclave ruso de Kaliningrado.

Polonia ya recibió entre 2023 y junio de 2024 los 116 Abrams M1A1FEP de segunda mano de un segundo contrato, de 1.400 millones de dólares. Con la última partida de SEPv3 tendrá 366 Abrams, que sustituirán a los T-72 de diseño soviético y a los PT-91 Twardy.

«Todos sabemos dónde está ese agresor, todos sabemos qué amenazas son potencialmente posibles», dijo Błaszczak en julio de 2021, cuando anunció la compra ante los soldados de Wesoła, según la web del MON. El refuerzo encaja con la operación de la OTAN para proteger su frontera con Rusia.

Lo que queda por confirmar

A 13 de octubre de 2026, ni el MON ni General Dynamics han anunciado todavía la llegada de los 33 últimos carros, así que el cierre del pedido sigue siendo una previsión. Los 24 meses se cuentan además desde la primera entrega; desde la firma del contrato habrán pasado casi cuatro años y nueve meses.

Las cifras también varían según la fuente. Los 4.750 millones de dólares cubren todo el paquete, mientras que los 1.148 millones del Ejército estadounidense se refieren solo a la fabricación de los carros.

Queda, por último, la experiencia de Ucrania, donde algunos Abrams han tenido que aguantar más de 20 impactos de drones con blindajes improvisados.

Los datos de la séptima entrega proceden del anuncio del ministro Kosiniak-Kamysz del 21 de septiembre de 2026 y del Ministerio de Defensa Nacional de Polonia.

Crédito de la imagen: Ministerio de Defensa Nacional de Polonia (MON).