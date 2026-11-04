Una correa de alternador y un intérprete de hindi: así ayudó el destructor USS John Paul Jones a un dhow con 5 marineros sin energía en el mar Arábigo

El destructor USS John Paul Jones (DDG 53) de la Marina de Estados Unidos atendió el 31 de octubre de 2026 una llamada de socorro en el mar Arábigo. La ayuda fue para el Mira, un dhow con bandera india que se había quedado sin energía con cinco marineros a bordo. Así lo cuenta la nota oficial publicada el 1 de noviembre en DVIDS.

Los marinos del destructor llevaron al Mira baterías, agua embotellada y una correa de alternador de repuesto. Con eso, el barco recuperó la corriente y siguió su viaje hacia el este. Según la Marina, los cinco tripulantes estuvieron «a salvo y con buena salud» durante toda la asistencia.

Socorro a media tarde

La señal llegó hacia las cuatro de la tarde, hora de Arabia, las 14:00 en la España peninsular. El John Paul Jones navegaba entonces con el grupo del portaaviones USS George Washington. Volvió a su puesto en esa formación al terminar la ayuda.

Lo primero fue encontrar al Mira. Un helicóptero MH-60R Sea Hawk sobrevoló la zona y confirmó su posición y su bandera india. Es el modelo que usa la Marina para cazar submarinos y vigilar el mar.

A la vez, otro destructor de la misma clase, el USS Ross (DDG 71), estableció contacto visual con el barco. Un dhow es una embarcación tradicional de casco de madera. Abunda en el comercio costero entre el golfo Pérsico, Arabia y la India.

Baterías, agua y una correa

Con el Mira ya localizado, el John Paul Jones arrió su lancha neumática de casco rígido. Es la embarcación rápida que los destructores usan para abordajes y rescates. En ella viajaron las baterías, el agua y la correa.

Esa correa mueve el alternador, el generador que recarga la electricidad de a bordo. El arreglo devolvió la energía al dhow, que pudo seguir por sus propios medios. Antes de marcharse, su tripulación devolvió las baterías prestadas.

La nota no detalla cuánto duró la operación. Tampoco dice a qué distancia de la costa estaba el dhow ni cuántos marinos subieron a la lancha.

Hindi para entenderse a bordo

Para hablar con los cinco marineros, el destructor recurrió a uno de sus marinos que habla hindi. La Marina lo destaca en su nota junto al helicóptero y la lancha.

Gracias a ese marino, la tripulación del destructor pudo hablar con la del Mira y llevarle lo que necesitaba para arrancar de nuevo. La nota no aclara si era intérprete de oficio o si simplemente hablaba el idioma.

Destructores de la primera serie

Los dos buques pertenecen al Flight I, la primera versión de la clase Arleigh Burke. Agrupa los destructores DDG 51 a DDG 71. Según la ficha oficial de la Marina, miden 153,92 metros de eslora y 18 de manga.

Cada uno desplaza entre 8.230 y 9.700 toneladas largas, unas 8.360 a 9.860 toneladas métricas. Cuatro turbinas de gas General Electric LM 2500 suman 100.000 caballos de potencia. Con ellas superan los 30 nudos, más de 55 km/h.

La clase la estrenó el USS Arleigh Burke el 4 de julio de 1991, y el John Paul Jones fue el tercero. La ficha cuenta ya 74 destructores entregados y la serie sigue en producción. El John Paul Jones tiene su base en Everett (Washington) y el Ross, en Norfolk (Virginia).

Son barcos para la guerra antiaérea, antisubmarina y contra buques de superficie. Llevan el sistema de combate Aegis y lanzadores verticales Mk 41. En octubre ya se vio cómo otro Arleigh Burke recargaba sus misiles Mk 41 en Yokosuka.

6,5 millones de km² de mar

El John Paul Jones está desplegado en la zona de la 5.ª Flota de Estados Unidos. La Marina la cifra en casi 2,5 millones de millas cuadradas de agua. Son unos 6,5 millones de kilómetros cuadrados, más de doce veces la superficie de España.

Esa zona incluye el golfo Pérsico, el golfo de Omán, el mar Rojo y parte del océano Índico. También abarca tres pasos clave: el estrecho de Ormuz, el canal de Suez y el estrecho de Bab el Mandeb.

El John Paul Jones forma parte allí del grupo del portaaviones George Washington. Es el mismo tipo de formación con la que la Marina probó un buque no tripulado junto al USS Theodore Roosevelt. Modernizar barcos veteranos no siempre sale bien, como pasó con los cruceros Ticonderoga que la Armada retiró tras gastar 1.840 millones de dólares.

Coordenadas y nombres fuera del parte

La Marina no ha publicado las coordenadas del encuentro. Tampoco el puerto de salida del dhow ni su destino, más allá de que siguió hacia el este. No identifica a los cinco tripulantes ni al marino que hizo de intérprete.

La nota no incluye fotos de la asistencia. Solo enlaza imágenes del John Paul Jones tomadas en agosto en la misma zona. Queda sin aclarar, además, desde qué barco despegó el MH-60R.

La nota se ha publicado en DVIDS, la plataforma de difusión de imágenes y noticias del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el 1 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Marina de Estados Unidos (NAVCENT).