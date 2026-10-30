Así es la recarga de misiles Mk 41 de un destructor de la Armada de EEUU con la Marina japonesa mirando: la demostración de Yokosuka durante Keen Sword 27

La Armada de EEUU ha hecho ante la Marina japonesa una demostración de recarga de misiles en el destructor USS Ralph Johnson (DDG 114). Fue el 29 de octubre de 2026, según los pies de foto oficiales. Ocurrió en el muelle Hemi de la base de Yokosuka, dentro del ejercicio Keen Sword 27.

Miembros del destacamento de Yokosuka de la Navy Munitions Command East Asia Division realizaron la maniobra. Marinos de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón (JMSDF) la siguieron de cerca.

Era una recarga de misiles Mk 41, el sistema de lanzamiento vertical que equipa a los destructores clase Arleigh Burke, como el Ralph Johnson.

Una grúa y un contenedor azul

La Armada ha difundido cuatro fotografías en DVIDS, su servicio oficial de imágenes. En una, tomada desde el barco, un contenedor alargado y azul cuelga del cable de una grúa sobre el muelle, con la ciudad de fondo. Según el pie, miembros de la JMSDF observan la demostración.

Otra imagen recoge a militares con casco blanco sobre la misma cubierta. Según el pie, el suboficial jefe Andre Tyes, del destacamento de Yokosuka, habla allí con el capitán Matsuzaki Eiji. Matsuzaki es jefe adjunto de Estado Mayor para logística de la Flota de Autodefensa.

Los pies de foto, de las imágenes del especialista de comunicación Charles Oki, no detallan cuántos misiles se recargaron ni de qué tipo. Tampoco dicen cuánto duró la maniobra.

Dónde encaja Keen Sword 27

Keen Sword 27 es la edición número 18 de un ejercicio bienal entre Japón y Estados Unidos. Empezó con una ceremonia en la isla de Ishigaki el 19 de octubre. Estaba previsto hasta el 29, según las Fuerzas de EEUU en Japón.

En total participan unos 45.000 militares japoneses y 11.000 estadounidenses. Se suman fuerzas de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y Filipinas. Corea del Sur y Reino Unido envían observadores.

La Flota del Pacífico habla de 260 aviones y 40 barcos. Entre ellos está el grupo de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt. Es la primera vez en cuatro años que un portaaviones estadounidense no destinado en Japón hace escala allí.

El almirante Tawara Tateki, jefe del Mando de Operaciones Conjuntas japonés, dijo en la inauguración que es «un ejercicio dedicado a preservar la paz y la estabilidad». El teniente general George Rowell, de los Marines, añadió que la disuasión «se construye mediante competencia demostrada, cohesión y preparación para el combate». Rowell es subcomandante del Mando del Pacífico.

Recargar en plena mar

La maniobra de Yokosuka se hizo con el barco amarrado. Esa limitación la puso sobre la mesa el entonces secretario de la Armada, Carlos Del Toro, en diciembre de 2022: hoy las celdas del Mk 41 se rellenan en puerto.

En julio de 2024, el centro de guerra de superficie de Port Hueneme (California) hizo una demostración en tierra del Transferrable Rearming Mechanism, o TRAM. Es el primer ensayo en tierra de un sistema pensado para recargar esas celdas en el mar. Participaron marinos del crucero USS Chosin y del Navy Expeditionary Logistics Support Group.

Tim Barnard, director de la oficina tecnológica de NAVSEA, afirmó entonces que TRAM permitirá recargar misiles «igual que repostan». Hablaba de reabastecimiento en marcha y en mar abierto. Los pies de Yokosuka no mencionan TRAM.

Misiles y antidrones en las Sakishima

La recarga no es lo único de misiles que se ha visto en el ejercicio. Según la Flota del Pacífico, aviones japoneses C-2 y C-130 llevaron material a las islas Sakishima. Era el sistema antidrón MADIS de los Marines, el lanzador de misiles antibuque NMESIS y los radares TPS-80 GATOR.

El lanzador NMESIS es una plataforma terrestre móvil. Junto al Naval Strike Missile, da a la fuerza conjunta capacidad de ataque de precisión de largo alcance.

El MADIS lleva un cañón de 30 mm, una ametralladora de 7,62 mm, misiles Stinger y un inhibidor electrónico. Protege a las fuerzas de aeronaves, drones y misiles a baja altura.

Techy ha publicado temas parecidos, como los vehículos antidrones Tempest de los Marines, el misil hipersónico Blackbeard que la Marina encarga a Castelion o los kits APKWS de BAE Systems contra drones.

Sin cifra de misiles ni calendario

Los pies de foto no dicen si la recarga forma parte de un programa permanente de entrenamiento conjunto. Tampoco aclaran si Japón piensa aplicar el procedimiento en sus propios destructores.

La nota de la Flota del Pacífico es del 20 de octubre, anterior a la demostración, y no la describe. Todavía no hay balance oficial de Keen Sword 27 una vez terminado.

La demostración se ha publicado en DVIDS. La información del ejercicio sale de la nota de la Flota del Pacífico, la de las Fuerzas de EEUU en Japón y la del centro de Port Hueneme sobre TRAM.

Crédito de la imagen: Armada de EEUU (foto del especialista de comunicación Charles Oki).