Cuestan 40.000 dólares y ya derriban drones en el mar Rojo: EEUU firma con BAE Systems hasta siete años de kits APKWS, con capacidad para 35.000 al año

BAE Systems y el Departamento de Guerra de Estados Unidos firmaron el 19 de octubre un acuerdo marco para fabricar más kits APKWS. Cubre hasta siete años de compras. La capacidad de producción podrá llegar a 35.000 unidades al año, según la nota de la compañía.

Cada kit convierte un cohete sin guía de 2,75 pulgadas (70 milímetros) en munición guiada por láser. Las Fuerzas Armadas estadounidenses ya los usan contra objetivos en tierra y también para derribar drones en pleno vuelo.

25.000 al año para Estados Unidos

El comunicado del Departamento de Guerra desglosa la cifra. La base son hasta 25.000 secciones de guiado al año para las fuerzas de Estados Unidos. Todo depende de que el Congreso lo autorice y lo financie.

Por encima de esa base, el marco abre la puerta a subir hasta 35.000 unidades anuales para países aliados. Ese aumento se activará cuando esos países formalicen sus pedidos mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero.

Michael P. Duffey, subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento, defendió que el acuerdo «mantiene las líneas de producción a plena capacidad». Según él, también «le da la vuelta al cálculo de costes a favor del contribuyente».

El pacto se cerró con el Ejército de Tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. BAE Systems aumentará la producción mientras negocia, dentro de ese marco, un contrato plurianual.

Un cohete Hydra con alas

El APKWS es una sección de guiado que se monta en mitad del cohete, entre el motor y la cabeza de guerra. La ficha de BAE Systems cita como cohete principal el Hydra 70 con motor Mk 66.

La guía es láser semiactiva: alguien ilumina el blanco con un designador láser y el cohete sigue el reflejo. Las ópticas del buscador van repartidas en las cuatro alas, que se despliegan tras el disparo y quedan selladas hasta entonces.

Según la empresa, el buscador puede fijar blancos a más de 6 kilómetros y tiene un campo de captura de 40 grados. La versión más reciente, añade BAE, alcanza un 30 % más de distancia que el kit original.

Drones derribados en el mar Rojo

La Fuerza Aérea usa una variante llamada AGR-20F en sus cazas F-16, validada en septiembre de 2024. Un artículo de la base aérea de Shaw, en Carolina del Sur, detalla cómo se emplea en combate aire-aire.

«Estos cohetes se han usado decenas de veces para derribar drones de ataque de un solo uso en el mar Rojo», explicó el comandante James Gregory, oficial de armamento del Escuadrón de Caza 77. Lo hicieron, añadió, sin recurrir a los misiles AIM-120, más caros y de mayor alcance.

Según la misma base aérea, el cohete AGR-20F con su buscador cuesta unos 40.000 dólares. Un misil AIM-9 ronda los 500.000 y un AIM-120, el millón.

Con la nueva configuración, un F-16 puede llevar seis lanzadores con 42 cohetes y, a la vez, cuatro misiles AIM-9X. La primera prueba contra un dron blanco la hizo el 53.º Ala de Eglin, en Florida, en diciembre de 2019.

Hudson y Austin, a pleno ritmo

Los kits se fabrican en dos plantas de BAE Systems, en Hudson (New Hampshire) y en Austin (Texas). En febrero, la compañía anunció la entrega del kit número 100.000, tras más de 12 años de producción en serie.

«Este hito demuestra nuestra capacidad de entregar tecnología innovadora con rapidez y a gran escala», dijo entonces Neeta Jayaraman, directora de Soluciones de Guiado de Precisión y Sensores de BAE Systems.

La ficha del producto habla de una capacidad de al menos 25.000 unidades al año. BAE dice haber invertido más de 100 millones de dólares en las instalaciones. El primer APKWS entró en producción en 2008.

Para Tom Arseneault, presidente y consejero delegado de BAE Systems, Inc., el sistema «ofrece precisión probada, fiable y asequible a gran escala». Así lo recoge la nota del 19 de octubre.

Helicópteros, cazas y lanzadores terrestres

BAE asegura que más de 20 aviones y helicópteros están autorizados para disparar cohetes con APKWS. En la lista figuran el AH-64 Apache, el AH-1Z Viper, el MH-60 Seahawk, el F-16, el A-10 y el AV-8B Harrier.

El kit también se dispara desde vehículos, estaciones de armas remotas y barcos. La empresa lo ha probado además contra drones, como muestra este vídeo de su canal oficial.

BAE Systems prueba el kit APKWS contra aeronaves no tripuladas. Vídeo: BAE Systems, Inc.

Hay otras propuestas para derribar drones sin gastar un misil caro. Northrop Grumman promete abatirlos con un cañón de 50 milímetros, y el Ejército estadounidense ya ha encargado su primera arma láser contra drones en serie.

La Armada, por su parte, ha estimado cuánto cuesta cada disparo de sus armas láser. Frente a esas opciones, el APKWS suma más de una década de uso en combate, según BAE Systems.

El Congreso tiene la última palabra

El acuerdo es un marco y no un contrato con precio. Ni BAE Systems ni el Departamento de Guerra han publicado su valor ni un calendario de entregas.

Los 25.000 kits anuales dependen de que el Congreso apruebe la compra plurianual y los fondos. El salto a 35.000, además, solo llegará si los aliados formalizan sus pedidos.

Tampoco se sabe cuántos kits salen hoy de Hudson y Austin cada año. La ficha de BAE habla de capacidad, no de producción real.

La nota de BAE Systems y el comunicado del Departamento de Guerra se publicaron el 19 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: BAE Systems.