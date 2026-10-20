11 drones de los cárteles derribados en la frontera con México: EEUU encarga por 464,8 millones su primera arma láser contra drones en serie

En la noche del 25 de agosto, militares estadounidenses desplegados en la frontera con México apuntaron un láser de alta energía contra un dron y lo inutilizaron. Fue uno de los tres aparatos derribados en dos noches por la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur (JTF-SB), que el Ejército relaciona con las redes de los cárteles.

Una semana después, el 2 de septiembre, el Ejército de Estados Unidos adjudicó a AeroVironment (AV), de Albuquerque (Nuevo México), su primer contrato de producción de un arma láser de alta energía. Según la empresa, el acuerdo está valorado en 464,8 millones de dólares y cubre decenas de sistemas LOCUST X3 de 30 kilovatios.

Hasta el 4 de septiembre, los láseres de la frontera habían derribado 11 drones vinculados a los cárteles, según el Mando Norte de Estados Unidos.

Tres drones en dos noches

La operación la contó la propia fuerza de tarea en una nota publicada el 27 de agosto desde Fort Bliss (Texas). Sus efectivos usaron el Láser Multipropósito de Alta Energía del Ejército, conocido como AMP-HEL, durante las últimas horas de la noche del 25 y del 26 de agosto.

Los tres drones se consideraron hostiles porque, según la nota, apoyaban de forma directa actividades que suponían una amenaza física para los militares y para los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el cuerpo federal que controla la frontera.

«La neutralización con éxito de estos drones adversarios es una prueba directa de la preparación, la vigilancia y la ventaja tecnológica de la JTF», dijo el general de división Curtis Taylor, comandante de la JTF-SB.

«Las redes de los cárteles emplean cada vez más sistemas aéreos no tripulados para facilitar el tráfico ilícito de personas y espiar de forma activa a nuestro personal y a nuestros socios de las fuerzas del orden», añadió Taylor. «Al integrar contramedidas por capas junto a capacidades avanzadas de energía dirigida como este sistema láser, hemos dejado claro que no toleraremos la vigilancia hostil».

El general también agradeció «el apoyo de nuestros socios del Ejército mexicano». La nota no precisa en qué punto de la frontera actuó el láser ni a qué lado de la línea cayeron los aparatos.

Once derribos con láser y más de 300 en el año

El 4 de septiembre, el Mando Norte (USNORTHCOM) publicó un balance de la operación. El AMP-HEL se empleó por primera vez en la protección de la frontera el 24 de agosto y, hasta el 4 de septiembre, los militares de la JTF-SB habían derribado con él 11 drones vinculados a los cárteles.

En lo que va de año, la fuerza de tarea ha neutralizado más de 300 drones con sistemas cinéticos, que destruyen el objetivo con munición, y no cinéticos, como las interferencias electrónicas o el láser. Más de 100 de esos derribos se produjeron en agosto.

«El enfoque de armas combinadas de la JTF Frontera Sur y su integración con los socios de la misión están aportando una nueva capa de capacidad de defensa nacional para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera», dijo el general Gregory Guillot, comandante del NORAD y del USNORTHCOM.

Según el mismo balance, el Ejército adquirió el AMP-HEL en septiembre de 2025 y la JTF-SB lo incorporó a su defensa por capas en agosto de 2026. La fuerza de tarea tiene desplegados más de 8.000 militares a lo largo de unas 1.954 millas de frontera, algo más de 3.140 kilómetros.

Un láser de 20 kilovatios sobre vehículos ligeros

El AMP-HEL lo fabrica la misma AV. En agosto de 2025, la empresa entregó al Ejército los dos primeros prototipos, con su láser LOCUST de la clase de 20 kilovatios montado en un vehículo ligero de infantería ISV de General Motors Defense. En diciembre llegaron otros dos, instalados sobre el todoterreno táctico JLTV de Oshkosh.

Los kilovatios miden la potencia del haz: cuanta más potencia, más rápido calienta el láser el punto del dron al que apunta.

«LOCUST es una solución rentable, robusta, precisa y escalable que está haciendo frente a las amenazas de drones en constante evolución que nuestros combatientes afrontan hoy en primera línea», dijo entonces Mary Clum, presidenta del área de Espacio, Ciberseguridad y Energía Dirigida de AV.

El primer contrato de producción de un láser

La nota del Ejército del 2 de septiembre presenta el programa Enduring-High Energy Laser (E-HEL) como el paso del prototipo a la producción. El acuerdo es una «other transaction agreement», una fórmula de contratación más flexible que la licitación tradicional que el Pentágono usa para tecnologías nuevas.

«Este programa de energía dirigida, el primero de su clase, permitirá a nuestras formaciones derrotar a los sistemas no tripulados y dominar desde el principio», declaró el general Christopher LaNeve, vicejefe del Estado Mayor del Ejército.

El Ejército explica que estas armas pueden derribar drones con un coste mucho menor que los misiles. El E-HEL funciona con electricidad, de modo que su «cargador» se regenera con la fuente de alimentación del sistema.

«La clave para contrarrestar con éxito todos los niveles de drones es una defensa por capas de sensores y efectores», dijo Mike Obadal, subsecretario del Ejército. La Armada también prueba láseres contra drones en sus buques, como contó OKdiario al repasar cuánto cuesta cada disparo de esas armas.

El sistema sigue un diseño modular abierto con 11 interfaces principales, así que no queda atado a un vehículo concreto y puede actualizarse por piezas. «Las armas de energía dirigida se han considerado proyectos de ciencia y tecnología, y estoy orgulloso de que el Ejército avance con velocidad y escala para ofrecer esta capacidad por primera vez», dijo Brent Ingraham, secretario adjunto del Ejército para Adquisiciones, Logística y Tecnología.

Decenas de LOCUST X3 en los próximos años

En su nota de prensa, AV detalla que entregará «decenas» de sistemas LOCUST X3 durante los próximos años, además de soporte y formación. El láser se integrará en el JLTV, con opciones en palé, y la empresa estudia montarlo también en el ISV.

El LOCUST X3, presentado en marzo, es la tercera generación del láser, con una potencia escalable de 20 a más de 35 kilovatios. AV asegura en la nota de su lanzamiento que cada disparo cuesta menos de 5 dólares.

Presentación del láser LOCUST X3, el sistema que el Ejército de EEUU fabricará en serie. Vídeo: AV

«La transición de la energía dirigida desde la experimentación hasta una capacidad desplegada y duradera refleja años de colaboración, innovación y éxito operativo junto al Ejército de Estados Unidos», dijo Wahid Nawabi, presidente y consejero delegado de AV.

El contrato llega después de las pruebas del LOCUST en el campo de misiles de White Sands (Nuevo México), que según AV abrieron la puerta a un acuerdo de seguridad entre el Departamento de Guerra y la Administración Federal de Aviación (FAA) para usar el láser en el espacio aéreo de Estados Unidos. La producción se apoyará en una inversión de 30 millones de dólares en la planta de Albuquerque.

«E-HEL no es una capacidad futura, es un sistema listo para producción, construido sobre una tecnología probada», dijo John Garrity, vicepresidente de Sistemas de Energía Dirigida de AV. Otros fabricantes estadounidenses proponen soluciones distintas para la misma amenaza, como la torre antidrón Inferno RTC, que detecta los drones por el sonido.

Lo que las notas oficiales no cuentan

Ni el Ejército ni AV han dicho cuántos sistemas exactos se fabricarán ni cuánto cuesta cada uno, porque el importe incluye también soporte y formación. Tampoco hay fechas de entrega concretas.

Los láseres que actúan en la frontera son los prototipos AMP-HEL, de unos 20 kilovatios, y no los LOCUST X3 del nuevo contrato. Los 11 derribos con láser son además una parte pequeña de los más de 300 drones neutralizados este año, casi todos con otros medios.

La cifra de menos de 5 dólares por disparo procede de la empresa y no hay datos públicos independientes que la confirmen. Las notas oficiales tampoco dan el alcance del láser ni su rendimiento con lluvia, polvo o humo.

La nota del Ejército sobre el contrato se ha publicado en army.mil el 2 de septiembre de 2026, y el balance de derribos, en la web del Mando Norte el 4 de septiembre.

Crédito de la imagen: Ejército de EEUU (sargento Daniel Huerta).