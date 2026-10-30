Primera vez, según Leidos: un buque no tripulado, el Seahawk, se despliega con el grupo de combate del portaaviones USS Theodore Roosevelt de la Marina de EEUU

Un buque no tripulado de tamaño medio de la Marina de Estados Unidos, el Seahawk, navega con el grupo de portaaviones del USS Theodore Roosevelt. Su fabricante, Leidos, lo presenta como el primero de su tipo desplegado de forma operativa con un grupo de este tipo.

Leidos dio a conocer el hito el 8 de septiembre de 2026 en un comunicado. Describe al Seahawk como el primer vehículo de superficie no tripulado de tamaño medio (MUSV) desplegado de forma operativa con un grupo de portaaviones. La Marina lo opera como buque de la Flota desde abril.

Del prototipo a la Flota

Según un pie de foto de la Marina, el Seahawk salió de Naval Base Point Loma, en California, el 6 de agosto de 2025. Era un prototipo autónomo y sin tripulación. Lo operaban el Escuadrón 1 de Buques de Superficie No Tripulados y el Naval Information Warfare Center Pacific.

El 14 de abril de 2026 dejó de ser un experimento. En una ceremonia en el centro NIWC Pacific, el contralmirante Christopher Alexander presidió su traspaso a la Flota operativa. Alexander dirige la integración de sistemas no tripulados en la Fuerza de Superficie del Pacífico.

Menos de cinco meses después, Leidos ya lo situaba navegando con el grupo del Theodore Roosevelt. La empresa presenta el hito como un paso en el traslado de estos sistemas desde la experimentación hasta la Flota de la Marina, y añade que el Seahawk opera junto a fuerzas navales con tripulación.

Qué hace dentro del grupo

El buque trabaja dentro del marco de comunicaciones y mando del grupo, junto a unidades con tripulación. Leidos enumera cuatro capacidades que ha demostrado.

La primera es navegar de forma autónoma cumpliendo el reglamento internacional para prevenir abordajes (COLREGs). La segunda es rodear por sí solo las zonas restringidas que se le marquen. La tercera es mantener el control por vías alternativas si falla la comunicación principal.

La cuarta es navegar sin GPS. Según la empresa, siguió los puntos de ruta sin señal y se reintegró al recuperarla sin salirse del rumbo.

«Sea Hunter y Seahawk muestran lo que aporta más de una década de operar autonomía en el mar», afirmó Mike Rickels, vicepresidente sénior de Leidos para el área marítima. «Las operaciones reales validan el rendimiento», añadió.

Sea Hunter y el RIMPAC

El Sea Hunter, creado originalmente por Leidos, fue el único vehículo de este tipo en el ejercicio Rim of the Pacific 2026. Navegó de forma autónoma más de 2.000 millas náuticas, unos 3.700 kilómetros, entre Pearl Harbor y San Diego. También mostró vigilancia autónoma y trabajo con buques tripulados.

Ambos barcos usan LAVA, el software modular de Leidos para navegar, ejecutar misiones y esquivar obstáculos. La empresa lo describe como una base común de autonomía que puede servir a distintos buques y misiones. La compañía asegura que sus buques suman más de 200.000 millas náuticas y 14.000 horas de operación autónoma segura.

En 2021, su buque Ranger disparó un misil SM-6 desde un lanzador modular, dentro del programa Ghost Fleet Overlord. Leidos no dice que el Seahawk lleve armas.

La Armada prueba además un centinela submarino sin cables y un submarino no tripulado británico que disparó un torpedo estadounidense. Marruecos compró dos buques dron para vigilar el Estrecho.

El Roosevelt en el Pacífico

Las fotos oficiales de la Marina sitúan al Theodore Roosevelt en el océano Pacífico a finales de octubre de 2026. Sus pies de foto lo ubican en el ejercicio Keen Sword 27, un entrenamiento bienal con las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

En imágenes del 26 y el 28 de octubre, marinos de Canadá y de Australia visitan el portaaviones durante intercambios con las fragatas HMCS Regina y HMAS Stuart.

Misión y armas, sin detallar

Ni la Marina ni Leidos han explicado qué misión concreta cumple el Seahawk en el grupo. Tampoco han detallado su equipo a bordo ni su autonomía en esta salida.

Los pies de foto oficiales del Roosevelt no mencionan al buque no tripulado. Por eso su posición exacta no consta en fuentes de la Marina. Falta saber cuánto seguirá con el grupo y qué lecciones sacará la Flota.

El comunicado de Leidos está en la web de la empresa. El traspaso a la Flota consta en el archivo de imágenes de la Marina (DVIDS).

Las fotos del Roosevelt en Keen Sword 27 y las de la salida del Seahawk en 2025 proceden también de DVIDS.

Crédito de la imagen: Marina de EEUU (foto del especialista de comunicación de masas de 1.ª clase Robert Zahn).