Google financiará que hogares y empresas gasten menos luz en los picos: así es la central eléctrica virtual de 1 gigavatio que levanta con Voltus en EEUU

Google y la empresa estadounidense Voltus anunciaron el 22 de octubre de 2026 una central eléctrica virtual de 1 gigavatio. Funcionará en la región de PJM, la red que abastece a más de 67 millones de personas en 13 estados de EEUU y en Washington D.C. La planta no quema combustible: suma la flexibilidad de hogares y empresas que aceptan gastar menos luz en los picos.

Según el comunicado conjunto de Voltus y Google, el pacto añade 1.070 megavatios a los 100 que ambas firmaron en junio. Google pone el dinero y Voltus recluta y paga a los participantes. La red gana margen mientras crece el consumo de los centros de datos de inteligencia artificial.

Termostatos y baterías como una planta

Una central eléctrica virtual es un programa que coordina miles de aparatos repartidos por un territorio. Juntos se comportan como una sola instalación. En lugar de producir más electricidad cuando la red va justa, logra que muchos usuarios consuman algo menos durante un rato.

En este caso, Voltus agregará la capacidad de negocios y viviendas de la región. Cuando la red esté bajo presión, la empresa enviará una señal a esos puntos. Allí podrán tirar de sus baterías, ajustar los termostatos inteligentes o modificar procesos industriales, según la nota.

A cambio, los participantes reciben ahorro en la factura y pagos directos, financiados por Google. En el acuerdo inicial de junio, Voltus ya explicaba que estos pequeños ajustes, coordinados a la vez, «pasan desapercibidos» para el usuario final.

Google y Voltus explican cómo funciona una central eléctrica virtual. Vídeo: Voltus

De 100 megavatios a 1 gigavatio

El primer contrato, del 2 de junio de 2026, era un acuerdo de tres años. Preveía reunir hasta 100 megavatios de recursos distribuidos cada año en PJM, el mayor operador de red del país. Menos de cinco meses después, las dos empresas lo multiplican por diez.

Ambas aseguran que es una de las mayores carteras de capacidad distribuida contratadas por un hiperescalador. Así se llama a los gigantes que operan centros de datos a escala mundial.

Ellen Zuckerman dirige el desarrollo de mercados energéticos de Google para Norteamérica y Sudamérica. En el comunicado, habla de «traer nuestra propia capacidad a las redes que nos dan servicio». Según ella, la central virtual garantiza que las operaciones de Google en PJM apoyen la fiabilidad regional.

Dana Guernsey, consejera delegada de Voltus, sostiene que la ampliación «traduce el crecimiento de los centros de datos en beneficios económicos directos». Ninguna de las dos compañías ha publicado el importe del contrato.

Trece estados y Washington D.C.

PJM Interconnection coordina el mercado mayorista de electricidad en todo o parte de 13 estados. Entre ellos están Illinois, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland y Virginia. En Virginia, Google tiene centros de datos desde 2009 en Reston, Loudoun y Prince William, según su web oficial.

El argumento económico de ambas empresas procede de un informe de la consultora The Brattle Group. Sus autores estiman que los consumidores estadounidenses podrían ahorrar más de 100.000 millones de dólares en una década. La clave sería aprovechar mejor la red que ya existe.

Gran parte de esa infraestructura se dimensiona para unas pocas horas de demanda máxima al año. Recortar esos picos evita construir líneas y centrales que pasan casi todo el tiempo paradas.

La presión no va a aflojar. Al anunciar el 8 de octubre una ronda de financiación de 225 millones de dólares, Voltus citó una previsión de la NERC. Este organismo vela por la fiabilidad eléctrica en Norteamérica y espera que la demanda punta crezca un 24 % en diez años.

Google ya recorta su propio consumo

La central virtual se suma a otra herramienta que Google aplica dentro de sus instalaciones. El 19 de marzo de 2026, la compañía anunció 1 gigavatio de respuesta a la demanda en sus centros de datos. Son contratos con eléctricas en los que se compromete a reducir o aplazar su consumo cuando la red lo necesita.

Para cumplirlos, Google limita o desplaza parte de las tareas de aprendizaje automático de sus servidores. Los primeros acuerdos fueron con Indiana Michigan Power y la Tennessee Valley Authority. Después llegaron Entergy Arkansas, Minnesota Power y DTE Energy, según el texto firmado por Michael Terrell, responsable de energía avanzada.

La compañía también ha cerrado compras de energía geotérmica para sus centros de datos y nuclear, como el acuerdo con el que se asegura 3,6 gigavatios de electricidad. Es la misma carrera que lleva a Microsoft a buscar chips con más tokens por megavatio.

Cuántos hogares participarán, en el aire

Los comunicados no dicen cuántas viviendas y empresas harán falta para reunir los 1.070 megavatios nuevos. Tampoco aclaran en qué estados se concentrarán, cuánto cobrará cada participante ni cada cuánto se le pedirá que recorte.

Las cifras dejan otra duda. Los 100 megavatios iniciales y los 1.070 nuevos suman 1.170, aunque las empresas hablan de 1 gigavatio. Ninguna de las dos notas explica la diferencia ni el plazo del contrato ampliado.

Google admitía en marzo que «hay límites» a la flexibilidad de cada centro de datos. Esa capacidad, añadía, solo estará disponible en algunos emplazamientos. Cómo responde la central virtual en los días de máxima demanda solo se sabrá cuando PJM la llame a actuar.

La nota se ha publicado en el blog oficial de Google y en la web de Voltus el 22 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Google.