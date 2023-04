«A veces los castigaban encerrándolos en el garaje y se escuchaban los llantos durante horas». Son testimonios de vecinos del médico madrileño detenido por maltratar a sus ochos hijos menores y a su mujer en la Comunidad de Madrid, en la localidad de Colmenar Viejo. Fuentes cercanas al caso también confirman que el arrestado azotaba a los pequeños menores de 14 años con un cinturón y una vara de bambú. Cuando la Guardia Civil irrumpió en lo que llaman «la casa de los horrores» se encontró con los ocho menores hacinados en literas en un cuarto del chalet familiar, y una situación de suciedad e insalubridad insoportable en el resto de la casa.

El médico y su mujer llegaron a este chalet de Colmenar Viejo hace más de 13 años y desde el principio su comportamiento provocó la preocupación de sus vecinos. «Desde siempre han tenido todas las persianas bajadas, nunca las he visto subidas. Aunque tenemos piscina, los primeros diez años los niños no la pisaron». Pocos sabían entonces que de puertas para adentro la situación era, presuntamente, mucho más alarmante. Nadie se podía imaginar algo tan grave en la casa de un médico que trabajaba en un conocido hospital.

En una ocasión, una vecina pasó una hora consolando a uno de los menores de seis años mientras permanecía castigado en la terraza, expulsado de la casa:»Yo intuía que no era una familia normal, maltrato físico a los niños no he visto, sí he visto cosas raras y que no me han gustado. Los dejaban solos continuamente. Los dejaban en la terraza solos, como un castigo. Se escuchaban gritos y llantos a deshoras, a veces desde el garaje».

Otros vecinos relatan situaciones más graves: «Ocurría sobre las 11, los encerraban una o dos horas en el garaje, se les escuchaba llorar. También se oían a menudo, entre gritos, los nombres de los niños y a continuación golpes». Además, el médico y su pareja acumulaban decenas de bolsas llenas de ropa vieja y otros enseres en la terraza trasera y delantera de la casa, también bolsas de basura. El asunto llegó a tratarse en la última junta de la comunidad pero los vecinos decidieron no intervenir. Alguno ya había denunciado previamente a la pareja por los ruidos.

Finalmente, alguien del entorno de la mayor de los menores, de 14 años, dio el paso de denunciar los malos tratos a los niños. La Guardia Civil de Colmenar Viejo vigiló la casa hasta reunir indicios sobrados de delitos de abandono y maltrato. El 29 de marzo los guardias registraron la casa y detuvieron a la pareja.

En el interior del chalet adosado se encontraron con una habitación con ocho literas donde se hacinaban los ocho menores. La pareja tenía además otros dos hijos mayores de edad. Ambos terminaron detenidos y acusados de maltrato infantil y de un delito de abandono hacia sus hijos. Según fuentes del caso, «era la casa de los horrores, los chicos estaban desnutridos y en toda la casa había una situación de insalubridad patente. Sólo uno de los cuartos de baño estaba operativo, el resto, incluida la cocina, tenía una capa de mugre terrible, con decenas de bolsas con ropa y objetos viejos acumulados por doquier». El médico y su mujer fueron detenidos y ahora están en libertad acusados de maltrato en el ámbito familia y abandono de sus hijos. Él también ha sido acusado de malos tratos y tiene una orden de alejamiento de su mujer.

Desde el Ayuntamiento de Colmenar Viejo informan que de forma coordinada con la Policía local se han dispuesto los recursos que eran necesarios para proteger a los menores. Respecto a los servicios sociales se han activado a petición de la Guardia Civil para el traslado de los niños al centro de acogida.