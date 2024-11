Siete meses después del salvaje triple crimen de Chiloeches en Guadalajara, dos de los acusados salen hoy en libertad con su acusación sensiblemente reducida. Cristian, ex novio de la hija del matrimonio asesinado y también víctima mortal del robo de joyas en su chalet de la urbanización Medina Azahara, vuelve a la calle. También sale en libertad provisional David, el primo de Cristian, que esa noche acompañó a Fernando, el autor del crimen.

La jueza que instruye el caso ordenó este jueves la puesta en libertad de David y Cristian, en prisión de Alcalá Meco-Madrid II. La medida se adoptó durante la comparecencia de las partes el jueves, en el juzgado número 4 de Guadalajara. Se concretaba la imputación de los tres acusados del triple crimen de Chiloeches y se retiraron los cargos por asesinato contra David y Cristian. De inmediato sus defensas solicitaron su puesta en libertad provisional, mientras la fiscal y el abogado de la acusación particular no mantuvieron la acusación contra David y Cristian por el triple crimen y no se opusieron la medida.

Ahora, a Cristian se le imputa ser el autor intelectual del robo que acabó en el sanguinario crimen del matrimonio y su hija, ex novia del acusado. David, sale en libertad también pero como cómplice o cooperador necesario del robo con violencia que acabó en una matanza. Él acompañó en su coche hasta el chalet de las víctimas a Fernando, el autor material confeso.

Fernando, sí seguirá en prisión porque se le sigue acusando de los tres delitos de asesinato, robo con violencia en casa habitada e incendio. La novia de Fernando, la «influencer» venezolana Windy, con la que paso la noche Fernando tras el crimen, ve archivada la causa contra ella después de que el fiscal retirara la acusación de encubridora. Legalmente, tiene una dispensa por ser la pareja del autor del crimen.

Triple crimen sangriento

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 13 de abril de 2024, cuando el matrimonio y su hija fueron asesinados a puñaladas cruelmente por Fernando en un robo con violencia para arrebatarles una colección de relojes. En la casa estaba Yerai, el hijo del matrimonio que consiguió escapar con vida y se ha convertido en el principal testigo de un crimen brutal.

La madrugada de esa noche, Yerai estaba en su casa junto con su hermana Laura y sus padres Elvira y Ángel. Su madre fue la primera en avisar al 112 alertando que había escuchado ruido en casa porque pensaba que habían entrado a robar. La segunda llamada fue alrededor de veinte minutos después por parte de Yerai, alertando de que habían prendido fuego a su casa con su familia dentro.

Yerai se refugió en su habitación atrancando la puerta y pudo escapar a la carrera en pijama hasta el centro social de la urbanización. Desde allí llamó al teléfono de los servicios de emergencias. Fue el único que sobrevivió al crimen de la familia de Chiloeches.