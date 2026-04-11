Es la otra cara de un crimen terrible que le ha costado la vida a David, el niño de 12 años en Villanueva de la Cañada apuñalado por un joven de 23 años con problemas psiquiátricos. Tras pedir perdón a la familia de la víctima, los padres del asesino culpan a los médicos por supuestamente retirarle la medicación hace unas semanas.

Así se lo han trasmitido a su entorno los padres del homicida el niño de Villanueva de Cañada. Una pareja peruana que lleva más de 20 años en España y son vecinos del municipio madrileño.

Según su versión, los médicos le retiraron la medicación a su hijo recientemente en contra del criterio de su familia. Los padres de Julio, el homicida de 23 años, también cuentan que todos los días acompañaban a su hijo al parque para supervisar sus juegos y actividades con los menores de 12 años con lo que intentaba relacionarse debido a su discapacidad psíquica. Los padres niegan que no vigilaran en condiciones a su hijo, enfermo psiquiátrico.

Los padres del asesino señalan a otros

Lo primero que hicieron los padres del asesino del niño de Villanueva de la Cañada fue pedir perdón entre lágrimas por el terrible crimen de su hijo. Lo hicieron de rodillas, ante las cámaras del programa Mañaneros de TVE.

Los padres, con el paso de las horas, también le han contado a su entorno las dificultades por las que pasaba su hijo, señalando a otros jóvenes y menores. Según los padres, los jóvenes de la edad de su hijo se burlaban de él y le rechazaban. Lo mismo hicieron, según estos padres, los menores de 12 años con los que el homicida intentaba establecer relación de amistad.

Los padres de algunos de esos niños desmienten esa versión del entorno de la víctima e insisten en que ya se había quejado a los padres del asesino en alguna ocasión por su comportamiento.

Una obsesión sexual con la víctima

La realidad que relatan los padres del asesino del niño de Villanueva de la Cañada es de rechazo y vejaciones a su hijo. Pero, la realidad de la investigación es que la principal hipótesis del crimen apunta que el joven de 23 años tenía una obsesión sexual con el niño de 12.

La Guardia Civil intenta reconstruir las semanas y meses previos al ataque mortal. Tienen claro que el asesino acosaba desde hace tiempo al pequeño David de 12 años, el único niño que se prestaba a jugar con él.

«Si no me das amor, desato la ira»

Julio, el asesino, era consciente de sus limitaciones, sufría por ello y anotaba sus reflexiones en mensajes que entregaba a los menores del entorno de la víctima o dejaba semi escondidos en el parque.

«No quiero ser una carga, no quiero hacer daño a mis amigos», escribe Julio en algunas notas, mientras en otras expresa su sentir ante el rechazo de los menores: «Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira».