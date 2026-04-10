Detenido el hombre que mató a un niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada 

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 23 años como autor del asesinato de un niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada (Madrid).

El niño, de origen rumano, fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada. Tras lo ocurrido, fue estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre, pero finalmente falleció a causa de las heridas.

Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba en una clase de inglés en el centro cultural de la localidad cuando fue al servicio. Allí fue abordado por el agresor, un joven de 23 años y origen latinoamericano que le asestó varias puñaladas y huyó. Horas después fue localizado y detenido.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a través de un comunicado, ha trasladado su «más profundo pésame a la familia del menor fallecido», y ha manifestado su «cercanía y compromiso» en estos momentos de «enorme dolor». Además, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este viernes en la Plaza de España de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 19:45 horas de este jueves, momento en el que el 112 de la Comunidad de Madrid recibió el aviso del suceso. Cuando los equipos del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) llegaron al lugar, el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Tras ser atendido, los efectivos sanitarios lograron revertir la parada, lo estabilizaron y lo trasladaron con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid donde finalmente esta noche ha fallecido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha lamentado la muerte del menor en un mensaje publicado en X, en el que también ha felicitado la labor realizada por el SUMMA 112. «Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida», ha escrito la presidenta.