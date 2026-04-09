Muere un menor al ser apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)

Un menor de edad ha muerto tras ser apuñalado en el centro cultural La Despernada de la localidad de Villanueva de la Cañada, en Madrid. Así lo ha confirmado el propio Ayuntamiento en un comunicado.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que ha tenido el aviso del suceso en una llamada sobre las 19:45 horas. En un primer momento indicaron que había sido trasladado «con pronóstico grave». Los sanitarios se encontraron al menor en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda. Consiguieron revertir la parada del joven, lo estabilizaron y lo trasladaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid. Sin embargo, horas después el Ayuntamiento ha confirmado el fallecimiento del menor.

#SUMMA112 traslada con pronóstico crítico a un menor de edad que ha sufrido una agresión en el interior de un Centro Cultural en la localidad de Villanueva de la Cañada. @guardiacivil investiga lo ocurrido. pic.twitter.com/rMCGBzAh2S — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) April 9, 2026

«El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio. En estos momentos de enorme dolor, queremos hacerles llegar nuestra cercanía y compromiso para todo lo que necesiten», han dicho en un comunicado.

Asimismo, han convocado un minuto de silencio para mañana 10 de abril a las 12:00 horas «en su recuerdo» en la plaza de España.

«Reiteramos nuestro apoyo a la familia del menor fallecido y apelamos a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles», han concluido.

La Guardia Civil investiga la agresión

En la investigación de los hechos trabajan agentes de la policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. Por el momento no se han producido detenciones.