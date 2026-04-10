La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre esta madrugada en Benetúser (Valencia)

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre acaecida esta madrugada en Benetúser (Valencia), de la que se ha tenido constancia cuando otro varón se ha asomado a la ventana de una vivienda de la localidad a pedir auxilio. El cadáver no tiene signos de violencia y los equipos forenses están procediendo a la autopsia para conocer las causas de la muerte.

El otro varón, el que ha pedido auxilio, se encuentra en dependencias de la Benemérita en Alfafar, también en Valencia. Pero no se ha procedido formalmente a su detención hasta conocer los resultados de la prueba forense, actualmente en marcha, según han revelado fuentes del Instituto Armado.

Benetúser es una localidad que está ubicada en la comarca de la Huerta Sur. Situada esta última en la provincia de Valencia. Benetúser es también una localidad limítrofe con la capital y el municipio de Alfafar. El municipio se ha levantado este viernes sobrecogido, porque muy a primera hora, la Guardia Civil ha intervenido al conocerse que había un fallecido en una vivienda de la localidad.

La intervención del Instituto Armado se ha producido después de que a primera hora de este mismo viernes, otro varón haya salido al exterior de su vivienda pidiendo auxilio para la víctima que ya estaba fallecida en ese mismo domicilio de Benetúser.

Los hechos, a partir de ese momento, se han desarrollado con rapidez y, ahora mismo, según fuentes de la Guardia Civil, se está procediendo a efectuar la autopsia del cuerpo para descubrir las causas de la muerte, al carecer el cadáver de signos externos de violencia. Según fuentes del Instituto Armado, se está esperando a los resultados de la prueba forense para determinar en qué situación queda el varón que ha dado el aviso y proceder a continuar con la investigación acerca de lo acaecido.