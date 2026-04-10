Detenido un sexagenario por sustraer móviles y tablets de los enfermos en el hospital de Torrevieja

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un varón de 62 años, nacionalidad española y vecino de Elche (Alicante), como presunto autor de tres hurtos en las habitaciones de pacientes ingresados en el hospital de Torrevieja, también en Alicante. El detenido cuenta con antecedentes por hechos similares. En el vídeo que ilustra esta información se ve cuál era el modus operandi que utilizaba. Escondía su rostro bajo una gorra con visera. Simulaba estar hablando por el teléfono móvil mientras recorría los pasillos y seleccionaba las habitaciones. Finalmente, aprovechaba que los pacientes se encontraban dormidos o estaban siendo sometidos a pruebas fuera de las mismas para llevarse, preferentemente, objetos electrónicos, como móviles o tablets, que escondía bajo la chaqueta para salir sin despertar sospechas. Tood ello, según la propia Guardia Civil.

El sospechoso llegó a sustraer una bolsa de material médico perteneciente a una de sus víctimas, que utilizaba para el tratamiento de su enfermedad. Esas víctimas eran, sobre todo, personas mayores de nacionalidades extranjeras.

La detención ha sido posible gracias a la colaboración del personal de seguridad del citado hospital. Y comenzó a raíz de dos denuncias por hurtos cometidos en el interior del recinto hospitalario. De inmediato, se hizo cargo del caso el área de Investigación del Puesto de la Guardia Civil en Torrevieja. El análisis de las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del propio hospital y la colaboración del centro llevaron a la identificación del sospechoso.

La mañana del día 3 del pasado mes de marzo, los agentes recibieron un nuevo aviso del personal de seguridad del hospital de Torrevieja, tras detectar al sospechoso cometiendo un nuevo hurto. Finalmente, los agentes de la Guardia Civil han procedido a su detención y a su puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado su libertad con medidas cautelares.

La intervención de la Guardia Civil en este caso se enmarca en el Programa Coopera, cuyo objetivo es la colaboración con las entidades de seguridad privada para el intercambio de información y apoyo operativo mutuo.