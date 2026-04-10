El asesino del niño de 12 años de Villanueva de la Cañada (Madrid) era consciente de su enfermedad psiquiátrica y sufría por ello. La Guardia Civil ha recogido las notas y mensajes que Julio, de 23 años, enviaba a la víctima y a sus amigos. «No quiero ser una carga, no quiero hacer daño a mis amigos», dice en algunas, mientras en otras expresa su sentir ante el rechazo de los menores: «Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira».

Los investigadores interpretan los mensajes en el contexto del caso, cuya hipótesis principal es que el asesino tenía una obsesión que rayaba lo sexual con la víctima a la que terminó apuñalando en los servicios del centro cultural de la localidad madrileña.

Fuentes del caso confirman que tanto por el comportamiento previo del homicida peruano, como por las declaraciones de su entorno, ««Era evidente que sufre un trastorno psiquiátrico y la familia así lo confirma, sin dar más detalles de momento».

La familia del homicida sostiene que «sufre una discapacidad del 70%». La madre del asesino ha declarado que su hijo tiene autismo nivel 3 y entre llantos ha pedido perdón públicamente por los hechos. Los investigadores de la Guardia Civil, con máxima prudencia, esperan que la familia del agresor entregue la documentación médica para determinar exactamente el tipo de discapacidad que sufre el detenido por el crimen.

El asesino podría ser inimputable

La instrucción judicial determinará si el asesino es inimputable debido a su estado mental, como ha ocurrido en otras ocasiones. La psicóloga sanitaria Ana Villarrubia abunda en ello: «Existe un gran abanico de severidad dentro de los trastornos llamados trastornos del espectro autista (TEA) y ese grado de severidad es fundamental para conocer el grado de afectación en términos de déficits cognitivos de la persona, también su nivel de conciencia y la capacidad de autogobierno de su comportamiento. A partir de ello también se valorará el grado de imputabilidad del presunto asesino».

La especialista alerta también de otros factores que han podido influir en la obsesión del asesino de 23 años con la víctima de 12: Debe ser entendido este caso como un ejemplo de comorbilidad entre trastornos. No es explicable únicamente desde un trastorno del espectro autista sino como una confluencia de factores psicológicos de diversa índole, sociales (como factores de estrés desencadenantes y biológicos como las variables de vulnerabilidad o predisposición.