Un conductor de VTC evitó el sábado que fuera presa de dos marroquíes que la querían violar en un portal de Málaga. Hoy ésta joven denuncia ante las cámaras que conoce más casos de agresión sexual cometidos por el mismo perfil de agresor y anima a denunciar a todas las víctimas: «Si los políticos los traen aquí, nuestro deber como ciudadanos es denunciarlos para meterlos en la cárcel».

Todavía con el susto en el cuerpo, María rememora el amargo trago por el que pasó la madrugada del domingo 28 de enero en la calle Cuarteles de Málaga. Se había despedido de una amiga y volvía a su casa cuando ésta la llamó para advertirle de que se había cruzado con dos marroquíes que le transmitieron una sensación de miedo y preocupación.

El relato de María comienza de ésta manera: «Mi amiga los vio y me llamó, pero de repente ya los tenía delante agarrándome del brazo. Me dieron un manotazo en el móvil, se colgó la llamada y no me dio tiempo a reaccionar». María no pensó que su intención era de la violar.

Los dos magrebíes, comenzaron a empujarla hacia un portal con una intención clara, iban a violarla:»Al principio yo pensaba que sólo me iban a robar, pero me asustó mucho cuando uno empezó a desvertirse quitándose el cinturón y metiéndome a empujones en un portal».

«Mejor atropellada a que me violen»

Mientras María forcejeaba con los agresores, la escena no pasó desapercibida para Adrián, el conductor de un VTC que pasaba con su furgón por la zona: «Entonces vi el VTC y me dije si no para me tiro, prefiero que me atropelle a que me violen, incluso pensé que me iban a meter a un furgón, pero al ver que paró y llamó a la Policía me tranquilizó y me refugié dentro del furgón».

Pero la cosa no terminó ahí, en vez de huir los dos magrebíes se enfrentaron al conductor del VTC,:»Son el mismo perfil de gente, marroquíes supongo, muy jóvenes entre 18 y 24 años, supongo que ellos están acostumbrados a este tipo de cosas, cuando Adrián me ayudó y les dijo que había llamado a la Policía, ellos ni se inmutaron».

Atacaron a otra joven la misma noche

Adrían, en contacto con la Policía, siguió discretamente a los dos agresores hasta que llegara una patrulla, pero antes observaron como los dos jóvenes atacaban a otra mujer con la que pretendían hacer lo mismo, sólo pararon cuando Adrían tocó el claxon.

Ni siquiera huyeron. María cree que es porque «Son gente que hace esto habitualmente, las dos personas son un perfil determinado de personas en el centro de málaga, marroquís, no sé quien los trae y ese mismo perfil afecta a todas las personas que han sido atacadas. He hablado con un taxista y me dijo que ha pasado hasta cinco veces con otras mujeres, incluso a un chico le han partido la mandíbula».

«Mientras el conductor y yo les seguíamos atacaron a otra chica. Y nos vieron y se nos enfrentaron, la Policía actuó muy rápido y seguimos en contacto con ellos, pero se revolvieron y la Policía nos dijo quedaos en el coche y cerrad los pestillos», continúa María.

Finalmente, la Policía se presentó y les detuvieron, no sin antes encararse de mala manera con los agentes que fueron a arrestarles. Según la joven, «Son gente que van a hacer daño, que no tienen nada que perder y que salen libres».

«Yo doy esta entrevista para que la gente denuncie, esta gente no tiene que estar en la calle, tiene que estar en la cárcel. Aunque mi denuncia no hace nada, al menos veinte denuncias juntas sí hacen algo», explica la víctima.

«Yo lo cuento para que todos denunciemos lo que está pasando. Si esta gente viene aquí y ataca aquí, tenemos que denunciarles. Si los políticos los traen aquí, nuestro deber como ciudadanos es denunciarlos para meterlos cuanto antes en la cárcel», apostilla María en relación a los dos marroquíes que la intentaron violar.

A pesar de todo, María no cree que Málaga sea una ciudad insegura: «Málaga siempre ha sido muy segura, pero aquí viene este perfil de gente, marroquíes que vienen a hacer el mal y nuestro deber como ciudadanos es sacarlos de aquí y que acaben en la cárcel, que es d0nde deben estar».

«Yo lo que quiero decir es que la delincuencia no tienen nacionalidad, ni edad, pero en este caso sí tienen un perfil determinado», reflexiona la joven.

Los dos marroquíes de 21 y 24 años arrestados por el intento de violar a María, están acusados de la agresión sexual, ya que llegaron a manosear a la joven. Ambos negaron su participación y les dijeron a los policías que les detuvieron que ellos no habían hecho nada.

Adrián Maldonado, el conductor del VTC lo tiene claro: «Si no llego a pasar por allí, la violan».