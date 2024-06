Renfe ha habilitado una opción para «realizar cambios y anulaciones sin gastos en la página web y en estaciones», según ha informado la empresa en sus redes sociales. Sin embargo, aún no se han anunciado las medidas para los pasajeros afectados, a pesar de que el tráfico se ha reanudado. Para evitar aglomeraciones, el acceso a la sala de embarque de la estación Atocha se está haciendo controlada con los viajeros con destino a la estación de Sants, en Barcelona. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, tan activo normalmente en redes sociales, aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

A causa del incendio del autobús, en el que no había pasajeros, ha sido necesario cortar los dos carriles de la N-240, pero la circulación se ha podido restablecer a las 17:30 horas. Los bomberos han activado el Grupo de Actuaciones Forestales, tanto con dotaciones terrestres como aéreas para extinguir las llamas.

Las redes sociales no han tardado en arder como reacción a la situación, con mensajes mostrando el «caos» en las principales estaciones por donde transcurre la vía afectada: Atocha, Sants y Delicias.

El ex alcalde de Alcañiz, en Teruel, Ignacio Urquizu, ha mostrado su malestar a través de sus redes. «Llevamos desde las 18:30 dentro de un AVE en Atocha. Nadie nos informa de qué van a hacer con nosotros. Además, algunos vamos a Zaragoza, no a Barcelona. Por lo tanto, no entendemos que el tren no vaya hasta Zaragoza, por lo menos», ha manifestado.