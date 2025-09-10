Mata a un hombre en un pueblo de Granada y se atrinchera en su casa con la mujer del asesinado

Fuentes consultadas en la Guardia Civil de Granada han confirmado el fallecimiento por arma de fuego de una persona mientras trabaja para detener al presunto autor, en el marco de la investigación abierta tras lo sucedido. Posteriormente, han informado que el presunto autor de los hechos se ha atrincherado junto a la mujer del fallecido.

Otras fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que, tras la muerte por disparo de la víctima, el supuesto autor se atrincheraba en una casa de un anejo del municipio, habiéndose movilizado más de medio centenar de efectivos, en un operativo en que se movilizan también a Bomberos y Protección Civil.