La División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra investiga a un agente de la Policía Local de Vila-seca (Tarragona) por dos presuntos casos de acoso sexual. Una compañera del cuerpo y una joven de 21 años han denunciado al policía por varios casos de presunto acoso sexual durante el mes de agosto. El agente está actualmente de baja y el Ayuntamiento de la localidad le ha retirado el arma.

El primer caso de acoso sexual se remonta al pasado mes de junio y tuvo lugar en los vestuarios de la comisaría de la Policía Local. Según la denunciante, su compañero jefe de turno irrumpió en los vestuarios y comenzó a exigirle que mantuviera sexo con él en las dependencias policiales.

En esta ocasión la agente no denunció los hechos. Ya en agosto la situación se volvió a repetir, según la denunciante, y ella misma lo puso en conocimiento de sus superiores. Ahora la agente denunciante también está de baja.

Segunda denuncia por acoso sexual

La mujer policía no es la única presunta víctima del agente. Una semana antes, también en agosto, el agente multó a una joven de 21 años por orinar en la calle durante la Fiestas Mayores de Vila-Seca.

Según el relato de la chica, unos días después el agente aprovechó los datos personales de la joven que figuraban en la multa para contactar con ella e intentar tener una cita con intenciones sexuales.

La joven se asustó ante las supuestas pretensiones del agente y acudió a denunciar la situación a los Mossos d’Esquadra que arrancaron una investigación por acoso sexual contra el policía local de Vila-Seca.

Le quitan el arma por acoso sexual

Los Mossos informaron a los responsables municipales de Vila-Seca de los dos casos abiertos contra el agente. Para entonces, el Ayuntamiento ya había activado el protocolo de prevención contra el acoso laboral, alertados por la agente denunciante.

El fin de semana el Ayuntamiento de Vila-Seca decidió retirarle el arma reglamentaria al agente investigado como una medida previa a la apertura de un expediente disciplinario que aún no ha sido abierto. Prefieren esperar al resultado de la investigación de los agentes de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra.