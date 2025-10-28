El actor porno Ignacio Jordá, conocido como Nacho Vidal, se enfrenta a una condena de cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente por la muerte del fotógrafo José Luis Abad fallecido mientras el actor practicaba un ritual con veneno de sapo bufo en Valencia. La Fiscalía de Valencia pide la misma pena de prisión para una prima del actor. Ambos están acusados de no llamar de inmediato al 112 cuando la víctima se desvaneció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el ritual venenoso.

El tercer implicado, Miguel Ángel, un amigo del actor que se encargaba del mantenimiento de la casa, está acusado de un delito de encubrimiento y la acusación particular pide tres años de cárcel para él. Además de los cuatro años por homicidio imprudente, la familia de la víctima también pide tres años más de cárcel para Nacho Vidal y su prima por un delito contra la salud pública.

El accidente mortal se produjo en julio de 20219 en la Mansión Playboy, la vivienda del actor en Enguera (València), donde la víctima fue a someterse a un ritual con veneno de sapo bufo que dirigió Nacho Vidal como en otras ocasiones, según las acusaciones.

Lo grabaron todo en vídeo

Las acusaciones sostienen que los acusados manejaron y administraron el peligroso veneno del sapo bufo de forma negligente y una vez que la víctima comenzó a convulsionar tardaron más de 20 minutos en llamar al teléfono de emergencia. En cuanto al amigo de Nacho Vidal, le acusan de intentar borrar todas las pruebas del suceso.

Sin embargo, los acusados estaban grabando el ritual en vídeo con el teléfono de la víctima y estas imágenes se han convertido en la prueba principal del proceso judicial. Mientras se llevaba a cabo el ritual, en el que participaron los tres acusados, el fotógrafo comenzó a tambalearse y se desplomó en el suelo. El vídeo del ritual refleja como a los 24 segundos de la ingesta de la sustancia la víctima comienza a convulsionar.

La acusación responsabiliza a Nacho Vidal por continuar con el peligroso ritual, a pesar de que el protagonista seguía inconsciente, convulsionando y con dificultades respiratorias.Todo ello se sabe a pesar de que los acusados ocultaron la grabación del vídeo. Fue meses después, cuando la hermana de la víctima desbloqueó el teléfono del fallecido.

Ahora, la Fiscalía, acusa a los inculpados llamaron al 112 «veinte minutos después del desvanecimiento» de la víctima tras aspirar la sustancia que el actor le puso en la boca, y tardaron tanto tiempo «a sabiendas del riesgo para la vida de José Luis Abad, que había dejado de respirar».

En cuanto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público pide que los dos principales encausados paguen una indemnización de 20.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la víctima.