La familia de Milena pide que se aclare su asesinato

Han pasado cuatro meses desde el 22 de noviembre de 2022, cuando Alfonso presuntamente asesinó en su casa a la joven Milena y encerró su cuerpo en una habitación. Dos días después, el presunto homicida se ahorcó. El cuerpo del suicida fue descubierto el día 26. El día 28 descubrieron el cuerpo de Milena en la otra habitación del piso.

Cuatro meses después no hay informe definitivo de la autopsia. Tampoco se han aportado todos los informes de la Policía Científica. A pesar de ello, la juez del caso se inclina por archivar el asunto. La titular del juzgado instructor, da por cierto que Milena trabajaba como señorita de compañía y Alfonso, su sugardaddy, la mató durante un juego sexual que se fue de las manos. Se ahorcó dos días después.

La familia de Milena no comparte tantas certezas y han recurrido ante la juez. En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, insiste en que se tome declaración a los cinco testigos principales del caso y a los cuatro policías que hallaron el cadáver de la joven.

Se trata de la ex mujer del asesino y el amigo que la acompañaba cuando fueron a la casa del homicida el día 26 de noviembre. Esa mañana unos amigos habían descubierto el cadáver del asesino ahorcado en el salón de su casa. Ya por la tarde, la policía ya se había marchado y ellos acudían a recoger los efectos del muerto cuando: «El sr. B. abrió la habitación donde se encontraba Milena (habitación que estaba cerrada con un candado), la vio muerta y sin hacer comprobación alguna pese al evidente olor que debía desprender después de cuatro días muerta, cerró de nuevo la puerta con candado». Cuando se le preguntó en sede policial, dijo que en ese momento pensó que Milena era una muñeca.

Igualmente, la familia de Milena quiere que declaren dos conocidas de la joven que también conocían al asesino. Una de ellas pasó la tarde con él en la vivienda donde Milena llevaba un día muerta y encerrada en una de las habitaciones. Por último, los familiares quieren que declare el sujeto que escribe bajo el perfil de DarkHeike. Este joven hizo comentarios en redes sociales dando a entender que Milena podía estar muerta y lo hizo días antes de que encontraran su cadáver.

En consecuencia, la familia pide que no se desprecinte la vivienda donde sucedieron los hechos para no contaminar la escena del crimen. También piden una pericial caligráfica de la nota de suicidio que supuestamente dejó el asesino, y en la que no mencionaba que guardaba el cadáver de Milena a unos paso de distancia, en una habitación de la casa.

Encerrada con un candado

Frente a la preocupación de la familia, está el criterio de la juez. Tanto ella como la Policía, creen que Alfonso mató a Milena la tarde del día 22 de noviembre. Tras el asesinato, Alfonso encerró el cuerpo de Milena en una habitación con un candado. El 23 de noviembre, el asesino recibió a otra chica en su casa. A esta chica, le confesó que había estado con Milena el día anterior, y también sus intenciones suicidas. Alfonso sufría un cáncer terminal y problemas mentales. El día 24, tras eliminar su perfil de Instagram y enviar un mensaje anunciando su intención de quitarse la vida, Alfonso se ahorcó. Su cuerpo fue encontrado el día 26 en su vivienda por unos amigos. Los policías que acudieron al levantamiento del cadáver del asesino no abrieron la puerta con candado que escondía el cuerpo de la víctima. Poco después, la ex mujer de Alfonso y un amigo se presentaron en la vivienda para recoger los efectos del fallecido y vieron los restos de Milena, pero no avisan del hallazgo.

El cadáver de Milena permaneció dos días más bajo llave en la habitación del piso del barrio de Arganzuela, hasta que el día 28 de noviembre la Policía conectó la desaparición de Milena con Alfonso. Los agentes volvieron al piso, abrieron el candado y hallaron el cadáver de la víctima. Cuando le preguntaron a la ex mujer y al amigo de Alfonso el motivo por el que no habían alertado de que el cuerpo de la chica estaba allí, estos respondieron que «habían confundido el cuerpo de la chica con una muñeca hinchable». La juez no pone en duda esta afirmación de los testigos.

Hasta ahora, la juez se ha opuesto a todas las peticiones de la familia de Milena. La magistrada explica que aún no ha archivado el caso, como pide la Fiscalía, simplemente porque falta el informe definitivo de la autopsia de la malograda joven.