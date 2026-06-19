Los agentes de la Guardia Civil encuentran los cuerpos sin vida de dos personas dentro de una vivienda en Gerena (Sevilla). Se trata de un hombre de unos 50 años y su hija, de unos 20.

Tras recibir el aviso, la Benemérita movilizó a varias patrullas para personarse en el lugar de los hechos y confirmó los dos fallecimientos.

Al parecer, la madre y esposa de los fallecidos ha sido la que ha encontrado los cadáveres cuando ha llegado de trabajar.

La jueza de guardia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha recibido el aviso para que revise la estancia donde se han producido los hechos y proceda al levantamiento de los cuerpos.

Por el momento no se conocen posibles causas de los fallecimientos y no se descarta ninguna hipótesis. La Guardia Civil ha activado al Equipo de Policía Judicial, que se ha hecho cargo de la investigación.

Los agentes continúan practicando las diligencias oportunas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Noticia en ampliación.