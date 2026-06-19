Audiencias ayer, 18 de junio: ‘Horizonte’ destaca sin ayuda del fútbol

Noche de jueves completamente atípica debido a los cambios que el fútbol está provocando en la programación. La emisión en La 1 del partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se lleva el liderato de la noche, además de provocar que ayer no se emitiese La Revuelta. Manu Sánchez vuelve a aprovechar el tirón del fútbol para engordar los datos de El perro andaluz, que en su segunda semana lidera otra vez en la segunda parte de la noche. Pablo Motos e Iker Jiménez son los únicos que aguantan el empuje del deporte, aunque lo hacen con datos más bajos de lo habitual en el access prime time. En cambio, en prime time, sin el fútbol, es Horizonte el espacio que destaca por sus buenos resultados.

El encuentro emitido por La 1 logra un gran 19.1 % de cuota de pantalla, aunque se deja más de ocho puntos respecto al encuentro del miércoles, que contaba con Francia como gran atractivo. La segunda plaza de la franja es para El Hormiguero (11.6 %), que pierde punto y medio respecto al miércoles, cuando pasó del 13 % con la visita de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular. Horizonte (8.7 %) se mantiene como el tercer programa nacional más visto de ese horario con su previo, logrando mantener datos muy meritorios pese al empuje del fútbol.

First Dates (6.7 %) vuelve a ser cuarta opción después de su pequeña subida del miércoles, siendo superado por el programa de Cuatro (su cadena hermana). Después de su desastroso miércoles, El intermedio (6 %) coge algo de aire y sube casi un punto en un día, aunque sigue cerrando la semana en datos bajos.

Datos del ‘access prime time’ de los principales programas:

Fútbol: Suiza-Bosnia y Herzegovina: 19.1 % y 2.098.000

‘El Hormiguero’: 11.6 % y 1.340.000

‘Horizonte: Avance’: 8.7 % y 1.000.000

‘First dates’: 6.7 % y 765.000

‘El Intermedio’: 6 % y 688.000

‘Horizonte’ luce en la segunda parte de la noche y sin ayuda del fútbol

Manu Sánchez (15.6 %) aprovecha por segunda semana consecutiva el arrastre del partido del Mundial emitido por La 1. La apuesta por el humorista andaluz en la pública es fuerte, tanto que sacrifican emitir La Revuelta tras el partido para dejar hueco al nuevo espacio. Pese a que la televisión está llena de programas de entrevistas con personajes que van de promoción, Sánchez logra incluso mejorar sus datos del estreno de la semana pasada.

El perro andaluz cuenta con la ayuda extra del fútbol, que le deja una herencia importante de millones de espectadores, por lo que habrá que esperar para saber qué tal se comporta sin los partidos. El que no cuenta con este dopaje de audiencias es Iker Jiménez (11.2 %), pero eso no impide que suba casi un punto respecto al jueves pasado, cuando tuvo que competir contra la final de Supervivientes.

Telecinco nota que ya no tiene a su reality estrella en emisión y pierde más de nueve puntos en una semana con el estreno de la serie Ella, maldita alma (9.2%), protagonizada por Maxi Iglesias. A la ficción ahora le toca comenzar un camino en el que deberá intentar mantener a su audiencia cada semana, algo que con las plataformas de streaming se complica para las series semanales.

Antena 3 gana en cuota de pantalla, aunque pierde en espectadores, con la emisión de la película La familia perfecta, que llena la noche del jueves tras el final de la serie ¿A qué estás esperando?

Alberto Chicote y su Servicio Secreto (3.5 %) se despidieron de la audiencia de laSexta de manera muy discreta con una primera temporada que no ha conseguido destacar. Lo cierto es que la noche de los jueves ha tenido mucha competencia y no ha podido destacar, por eso necesita que Atresmedia tenga paciencia con este formato, como ya la tuvo con Batalla de restaurantes, que no ha sido hasta su segunda temporada cuando ha conseguido buenos datos.

‘El perro andaluz by Manu Sanchez’: 15.6 % y 1.335.000

‘Horizonte’: 11.2 % y 843.000

‘Ella, maldita alma’: 9.2 % y 669.000

‘El Peliculón’: ‘La familia perfecta’: 9.3 % y 574.000

‘Servicio secreto x chicote’: 3.5 % y 280.000

‘El Rosco’ se despide de ‘Pasapalabra’ liderando

El programa de Roberto Leal sigue sin rival en la última parte de la tarde. En la última emisión del Rosco como prueba final, logra un espectacular 18.4 % y 1.473.000 espectadores de media. El liderato es indiscutible y ni Aquí la tierra ni ¡Allá tú! están cerca de poder arrebatárselo. La atención está puesta en el programa este viernes, cuando se estrenará la nueva prueba final.