¿Sigue abierto ‘El Barrio’ en Madrid tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

Servicio Secreto se traslada esta semana desde Peñíscola hasta Madrid, ciudad donde está el local en el que se desarrolla el último capítulo de esta temporada. En la capital se encuentra con los problemas de El Barrio, un pequeño bar de tapas y menú en el que Kike, su propietario, ha puesto su dinero con un único propósito: dar trabajo a su madre y sacarla del paro. Esa idea hizo que hace cinco años entrase en la hostelería, un mundo en el que nunca ha trabajado y no le llamaba la atención, pero decidió sacrificarse. Años después, la situación está al límite para tener que pensar en cerrar, por eso un topo del equipo (y de la familia) ha pedido ayuda a Alberto Chicote para intentar levantarlo.

Mari Cruz es la madre de Kike, el dueño del local, y de otro de los camareros. Se trata de una mujer que se enamoró de la cocina gracias a su madre y durante años trabajó en un restaurante situado en la Sierra de Guadarrama, que contaba con un enorme éxito. Pero su madre se jubiló y aquel bar terminó cerrando, por eso ella no ha vuelto a aquel lugar desde entonces para evitar los malos recuerdos. Su hijo está a punto de cerrar el negocio por los problemas que le provoca, puesto que ahora mismo sólo está abierto para dar trabajo a su madre y no le da ningún beneficio. Pero lo peor es cuando Chicote acude en plena noche al local, encontrándose con una cocina llena de suciedad y un aceite de las freidoras que no se ha cambiado desde hace mucho. Tras analizarlo en un laboratorio, un experto asegura que es peligroso comer los fritos salidos de esas freidoras, pudiendo provocar problemas intestinales.

¿Sigue abierto el bar ‘El Barrio’ en Madrid?

Sí, el local sigue abierto a fecha de junio de 2025. Cinco años después del cambio de propietarios, cuando Kike se hizo cargo del local, el bar sigue abierto en el barrio de Almenara, en Madrid. Se encuentra a apenas unos metros de la conocida Plaza de Castilla, al lado de las famosas torres del Paseo de la Castellana y de los juzgados de Plaza de Castilla. Como curiosidad, está en el mismo barrio en el que se encuentra el Bar Benito, en el que rodaron gran parte de las escenas de Torrente presidente, como ya te contamos en Happy FM. Además, está a apenas un kilómetro de distancia de otro local que ha pasado por esta primera temporada de Servicio Secreto, como es Yami&Jani, que se encuentra en el vecino barrio de El Pilar.

Actualmente sigue abierto y a pleno funcionamiento. Desde el pasado mes de marzo se puede comprobar cómo quedó la reforma tras el paso de Chicote y su equipo, aunque es en junio de 2026 cuando se podrá ver en televisión, pero sus clientes ya la disfrutan. Además, también promocionan su carta renovada, con muchos de los platos que el chef creó para el local, que no olvidemos que se trata de un lugar al que los vecinos acudan a desayunar, comer un menú o tomar una cerveza cerca de casa.

¿Qué dicen las reseñas del bar ‘El Barrio’?

El local tiene una nota de 4,2 sobre 5 en Google, aunque hay que explicar que lleva abierto muchos años, pero con Kike y su familia al frente son los últimos cinco. Pese al desastre que se ha visto en televisión en el servicio y en su cocina, lo cierto es que los clientes tienen una opinión bastante diferente.

Muchas de ellas ponen por las nubes la paella que sirven los domingos como tapa. Hay que explicar que ese es el día más fuerte, puesto que a unos metros se celebra cada domingo el mercadillo de Plaza de Castilla, que llena la Avenida de Asturias de puestos de todo tipo y al que acuden miles de personas cada semana.

«Sitio muy agradable. Los domingos tienen paella de etapa y de verdad que es de las mejores paellas que yo he comido. La cocinera súper maja. Los precios muy buenos. Muy recomendable», dice un cliente sobre el lugar.

«He ido a desayunar por primera vez, superrecomendada la barrita, delicioso el tomate, muy buen servicio, muy recomendable», dice una clienta reciente que habrá podido disfrutar de la reforma y los nuevos platos de la carta.

Final de temporada de ‘Servicio Secreto’

Con este programa, emitido en junio de 2026, termina la primera temporada de este nuevo formato en el que Chicote vuelve a entrar de lleno en restaurantes en apuros. Aunque los datos de audiencia no han sido los esperados, laSexta tiene ya la experiencia de Batalla de restaurantes, que hasta su segunda temporada no ha comenzado a dar alegrías a la cadena.

Es de esperar que Atresmedia tenga paciencia y pueda darle una nueva oportunidad a este programa que es hermano de Pesadilla en la cocina y que seguro que encantará a los fans habituales de Chicote.