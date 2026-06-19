Israel y los terroristas de Hezbolá pactan un alto el fuego en Líbano

Un funcionario estadounidense asegura que Israel y el grupo terrorista Hezbolá acuerdan un alto el fuego tras los bombardeos que han acabado con la vida de 21 personas —y cuatro soldados israelíes— en el Líbano esta madrugada.

El pacto llega después de que los combates entre el ejército israelí y el grupo libanés amenazaran el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio. Y está previsto que cesen los ataques en «todos los frentes, incluido Líbano», una condición en la que había insistido Teherán para poner fin al conflicto.

El acuerdo firmado entre Israel y Hezbolá prevé la apertura de 60 días de discusiones para abordar sus discrepancias, como el programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones contra Teherán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Washington dejará agotar los 60 días para negociar con Irán tras la firma del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz.

«No nos reunimos por desesperación, Irán sí. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días», ha señalado en un mensaje en redes sociales.

El anuncio llega horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtiera que Israel «hará pagar un precio muy alto» a Hezbolá por la muerte de sus militares. También prometió que sus fuerzas permanecerán «el tiempo necesario» en el sur de Líbano.

El presidente de Líbano, Josepth Aoun, critica el recrudecimiento de los ataques perpetrados por parte de las fuerzas de Israel contra Líbano a pesar del alto el fuego y considera como «peligroso y condenable» ese aumento de la violencia. También se ha pronunciado sobre el reciente pacto para poner fin a los ataques contra territorio libanés.

«Esto no impedirá trabajar para lograr un alto el fuego integral en el menor tiempo posible, y esto es lo que he pedido a la delegación libanesa negociadora para la próxima ronda de contactos en Washington. No se puede ser indulgente en este asunto porque el alto el fuego integral es la puerta de entrada para abordar otros temas, y el más importante es la retirada israelí y el regreso de los prisioneros», ha aclarado.