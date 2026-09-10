Detenido el cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado

Carlos García Roldán, más conocido con el apodo de Charly y cabecilla de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, ha sido detenido en Barcelona después de permanecer fugado durante casi nueve meses. La Guardia Civil mantenía abierta una investigación en base a la orden de búsqueda y captura dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en diciembre.

Charly ingresará en prisión para cumplir los 14 años y nueve meses de cárcel que le impuso la Audiencia de Baleares tras responsabilizarle junto a otros dos socios de una estafa por un importe de 3,3 millones de euros que afectó a 230 personas en más de 30 promociones inmobiliarias que nunca se llegaron a construir. Por ello fue acusado de los delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. El promotor se gastó buena parte del dinero estafado en fiestas, casinos, joyas y viajes.

La detención la llevaron a cabo agentes de la Comandancia de Baleares que le localizaron en una vivienda de Arenys de Mar. El responsable de la mayor estafa inmobiliaria denunciada en Baleares ya había huido de la justicia dos veces. Hace nueve meses se encontraba en libertad provisional después de comparecer en una vista judicial en Palma para ver si se le imponían medidas cautelares, y alegó que se encontraba fuera de España y no encontraba vuelos para desaparecer hasta hoy.

Anteriormente, durante la primera investigación de la Guardia Civil y después de sentarse en el banquillo de los acusados, huyó a Colombia y se sometió a una cirugía para cambiar de aspecto. Sin embargo, la policía colombiana le reconoció y pudo detenerle y extraditarle a Mallorca.