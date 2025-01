Un hombre ha sido detenido en Torreagüera (Murcia) por el asesinato de una mujer, tras matar a una septuagenaria que intentaba defender a su hija de su ex pareja, es decir, del arrestado, denunciado por violencia machista desde enero de 2024. La víctima, de 78 años, recibió dos disparos mortales propinados por su ex yerno, un ex vigilante de seguridad de 58 años que responde al nombre de Sebastián D.M. Según fuentes consultadas por OKDIARIO, el detenido tenía una orden de alejamiento en vigor y fue condenado en noviembre de 2024 por agredir a la hija de la víctima con un puño americano.

La mujer fue asesinada en un local ubicado en el número 80 de la calle Mayor de la pedanía murciana este miércoles, pasadas las 20:30 horas. En ese momento el 112 de la Región de Murcia recibió varias llamadas en las que se alertaba de que un hombre había disparado contra una mujer varias veces.

La septuagenaria se encontraba en una reunión en el establecimiento, que tenía previsto albergar un bar que abriría en los próximos días. De hecho, el local estaba preparado en parte para la inauguración del negocio, decorado con globos. Mientras permanecía cerrado, la familia, de origen colombiano, solía encontrarse allí.

Tenía una orden de alejamiento

El arrestado se presentó en el local con dos pistolas -aunque no tenía permiso de armas- y, al verlo, la víctima se puso en medio para cubrir a su hija. Le asestó dos disparos a su ex suegra, uno de ellos le impactó en la cabeza y otro en el abdomen.

Sobre el sujeto, condenado el pasado mes de noviembre por agredir a su ex pareja con un puño americano, pesaba una orden de alejamiento en vigor que vencía en unos días. La sentencia lo condenó a hacer trabajos en beneficio de la comunidad y a la retirada de armas, así como a indemnizar por lesiones a su ex pareja y a una orden de alejamiento. Él mismo reconoció que, el día de la agresión, la atacó «en la puerta de su domicilio» y la «agarró del pelo, empujándola contra un coche, cuando ésta trataba de defenderse», según el TSJRM.

Hasta la escena del crimen se desplazaron de manera inmediata los servicios sanitarios de Emergencias en dos ambulancias del 061 y efectivos de la Policía Local de Murcia. A su llegada, el personal sanitario practicó maniobras de RCP sobre la víctima. Finalmente, tras varios minutos intentando salvarle la vida, únicamente pudieron certificar su muerte.

Asimismo, en el lugar de los hechos se personaron también efectivos de la Guardia Civil, del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local. A estos dispositivos se sumó un equipo de ayuda psicosocial de Protección Civil de Murcia para atender a los familiares de la víctima.

También se acercaron a la zona autoridades como el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona. El alcalde José Ballesta ha expresado su aflicción por el asesinato: «Profundamente consternado por lo sucedido esta noche en Torregüera. Condenamos, con toda firmeza, la violencia de género que destruye vidas y familias. No podemos permitir que esto siga ocurriendo».