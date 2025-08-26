Este martes, un varón ha fallecido y cuatro personas —una mujer y tres menores— han resultado heridas tras precipitarse el vehículo en el que viajaban desde una altura de entre seis y siete metros. El siniestro se produjo alrededor de las 08:26 horas en el kilómetro 363 de la N-630, en el término municipal de Beleña (Salamanca).

El 112 recibió el aviso del accidente, en el que se señalaba que al menos una persona permanecía inconsciente dentro del turismo. Inmediatamente se activó un amplio dispositivo de emergencia: Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de la Diputación de Salamanca y, por parte de Sacyl, dos UVIs móviles, un equipo médico de Alba de Tormes, dos ambulancias de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Por su parte, el personal sanitario confirmó en el lugar el fallecimiento del conductor. La mujer y los tres menores heridos fueron estabilizados y trasladados al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Los primeros indicios apuntan a que el vehículo se salió de la autovía A-66, atravesó el viaducto entre sentidos, impactó contra un muro y cayó al vacío desde una notable altura —una escena calificada como «dantesca» por testigos—.