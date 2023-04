Ya hay resultado: el test de ADN revela si Julia Wendell es Madeleine McCann

Julia Wendell una joven polaca saltó a la fama en redes sociales al afirmar que ella era Madeleine McCann la niña británica desaparecida hace años en Portugal. El caso de Madeleine ha sido uno de los más mediáticos de la historia. Pese a haber sucedido en una zona turística, cerca de sus padres, el secuestrador nunca dejó ninguna pista. La niña literalmente se esfumó y nunca más se ha encontrado una pista real ni sobre su paradero, ni nada que arroje un poco de luz sobre lo sucedido.

El test de ADN revela si Julia Wendell es Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció mientras estaba de viaje con sus padres, médicos de profesión, en Portugal. La niña se había quedado en la habitación, mientras sus padres cenaban, algo que hacían de forma rutinaria. Al volver a la habitación, la niña no estaba, nunca más se supo qué fue de ella.

Los hechos sucedieron en 2007, si estuviera hoy en día viva, Madeleine tendría 19 años, 21 es la edad de Julia Wendell, la joven que afirmaba que era ella. La prensa le dio cierta credibilidad a esta mujer que no paro hasta que los padres de la niña accedieron a hacerse una prueba de ADN con ella para saber si serían o no sus padres.

Julia empezó a ir a las televisiones sin aportar ninguna prueba, simplemente haciendo participe a todos sobre su teoría de que ella había sido raptada de pequeña y era la Madeleine que todos buscaban. Poco a poco su idea de que acabaría siendo McCann se fue desvaneciendo, a medida que aparecían sus familiares más directos.

Un programa de televisión decidió hacerle un test de ADN en directo para saber si podía haber alguna relación con la familia de la niña desaparecida. Los resultados se dieron a conocer en directo en el programa del Dr. Johansson. Según este test: “Ella es un pequeño porcentaje de lituana y rusa, pero los resultados de las pruebas muestran que es polaca.”

Con lo cual, no queda ninguna duda que la historia que ha contado esta polaca poco tiene de real. Aunque afirma que no tiene recuerdos con su familia de pequeña, ni tampoco fotos, su madre siempre ha defendido que las teorías de su hija son fruto de un desorden mental. La realidad es que el ADN dice que no es Madeleine McCann.