Todo sobre Julia Wendell, la joven que asegura ser Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 en un centro turístico de Praia da Luz, en la región de Algarve, en Portugal, durante unas vacaciones junto a sus padres Kate y Gerry McCann, sus hermanos mellizos, y un grupo de amigos de la familia también con sus respectivos hijos. Maddie, como llamaban en el seno familiar a la menor, procedente del Reino Unido, tenía 3 años y, si bien los detectives a cargo del caso han manifestado en los últimos tiempos sus sospechas en torno al convicto alemán Christian Brueckner, encarcelado por su extenso historial de delitos sexuales, la falta de pruebas o evidencias contra él han convertido el caso de la pequeña en un escenario de dudas e incertezas al que se ha sumado ella: Julia Wendell.

A más de 15 años de la trágica desaparición de McCann, Julia Wendell asegura que podría ser Madeleine, debido a que, según ha manifestado a través de sus redes sociales, «comparte similitudes con ella tanto físicas como de su historia».

Natural de Polonia, Julia tiene 21 años y, recientemente, ha creado una cuenta de Instagram bajo el nombre I Am Madeleine McCann (yo soy Madeleine McCann) para ponerse en contacto directo con la familia McCann. Julia es adoptada y afirma que ha tratado, aunque sin éxito, de conseguir una copia de su certificado de nacimiento así como de sus historiales médicos sobre su salud o fotografías de cuando era bebé. Algo que ha despertado sus sospechas. «No había oído hablar de este caso hasta que comencé a hacerles preguntas a mis padres sobre mi infancia, ya que tengo poco o ningún recuerdo de eso. Las cosas no parecen cuadrar y los recuerdos de infancia son muy borrosos. Cuando era muy pequeña, mi profesora del colegio decía que yo no estaba allí desde el principio, pero mis padres insisten en que sí, por ejemplo. Investigadores policiales de Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Contaré mi historia en posts aquí (en las redes sociales). Ayúdenme», explica.

Asimismo, según relata, de joven sufrió abusos sexuales por parte de un pedófilo alemán. «He vivido una vida muy dura y he sufrido muchos traumas, mi abusador era un pedófilo alemán que fue sospechoso en la investigación de Madeleine McCann».

En sus post, Julia compara sus rasgos físicos actuales con los de Madeleine, y apunta a que ambas, comparten algunos muy comunes, como un colobomas del iris que da a la pupila una forma irregular, la forma de sus incisivos o de los labios, e incluso algunos lunares de la piel.

Por el momento, y de acuerdo con el diario británico Daily Star, la familia McCann prefiere guardar silencio. No obstante, están dispuestos a realizarse una prueba de ADN para demostrar si la joven polaca dice la verdad. «La familia está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella», explican.

Julia no es la única joven que ha afirmado ser Madeleine. Desde su desaparición, han sido centenares las jóvenes que han asegurado ser la pequeña. La última en 2019: Harriet Brookes.