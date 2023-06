Ya hay fecha: adiós a la ola de calor que está reventando los termómetros en España

La ola de calor que está reventando los termómetros en España ya tiene fecha final, en unos días empezaremos a notar un cambio. La primera subida importante de los termómetros ha dejado registros históricos en un mes de junio. Cambiando por completo la perspectiva de un mes que ha dejado muchas lluvias en el país. Los 44º a los que se ha llegado en algunas partes han supuesto un auténtico infierno del que es imposible librarse, el calor nos acompañará unos días más, hasta esta fecha.

Adiós a la ola de calor que está reventando los termómetros en España ya hay fecha

Ha llegado la primera gran ola de calor de la temporada y lo ha hecho con mucha fuerza, los termómetros están por las nubes en unos días de junio más propios de julio. Cuando el verano acaba de comenzar, apunta ya maneras, adelantando la llegada de unas cifras que son una grave molestia para todos.

Del frío se puede huir, pero el calor, acaba siendo inevitable. Por mucho que queramos evitarlo, la única forma es quedarse en casa con todo cerrando, luchando contra un termómetro que no para de sabir. En este fin de semana se han llegado a los 44º, teniendo en cuenta que el verano no ha hecho más que empezar, las previsiones no son nada buenas.

Este lunes seguirá el termómetro en ascenso hasta unas cifras que pueden acabar siendo extremadamente preocupantes. Más de 35º en casi todo el país y se superarán los 40º un día más en el sur del territorio. Andalucía está en alerta este lunes y martes a la espera de que se ponga fin a este episodio que nos afecta a todos.

Hasta el martes y especialmente el miércoles no se podrá empezar a ver el descenso progresivo de las temperaturas que todos esperamos. Las cifras no dejan lugar a dudas, son momentos en los que se debe proteger a los más vulnerables en la medida de lo posible. Los niños y personas mayores deben hidratarse de forma constante.

Las cifras de estos días dejan también unas noches tropicales en las que no se descenderá de los 25º. Es difícil conciliar el sueño cuando el cuerpo siente ese calor extremo, pero es importante intentar refrescarse para acabar con cualquier inconveniente de este tipo. Una ducha antes de dormir o algún dispositivo para mantener la temperatura nos ayudará a pasar esta primera gran ola de calor.