Vestir como Beyoncé es posible: este es el diseñador español al que debes acudir

A estas alturas todo el mundo sabe que Beyoncé es una de las grandes divas del pop. La fama de la artista ha cruzado fronteras y no son pocos los que sueñan con trabajar con ella. Productores musicales, directores de cine, actores y una infinidad de profesionales desean estar a su lado, entre otras cosas porque cualquiera de sus proyectos alcanza una gran popularidad. En esta noticia vamos a hablar de Arturo Obegero, un joven diseñador de origen asturiano que ha logrado vestir a la artista.

El estilo de Beyoncé ha creado tendencia. Sus decisiones y movimientos generan una gran repercusión, así que a nadie le ha extrañado que Arturo Obegero termine ganando tanto peso en el mundo de la moda. Ahora, después de haber trabajado con la cantante, se ha propuesto otro reto: crear un diseño inspirado para la reina Letizia Ortiz, quien también es un icono de moda para muchos estilistas.

La magia de Beyoncé

El ‘Renaissance World Tour’, la famosa gira de Beyoncé, ha dado momentos que pasarán a la historia. Ha conseguido algo prácticamente imposible: agotar todas las entradas de los estadios en los que ha actuado. La cantante es una estrella y ha apostado por los mejores, por eso le visten las grandes firmas. Ralph Lauren, Gucci, Marc Jacobs, Balmain y una larga lista en la que ahora se encuentra el ya famoso Arturo Obegero. A sus 29 años, el asturiano ha alcanzado uno de sus grandes retos gracias a la magia de Beyoncé.

El diseñador ha explicado que trabajar con Beyoncé es más fácil de lo que parece, a pesar de que la artista siempre se rodea de lo mejor y es bastante exigente. Pero, ¿cómo empezó todo? Según cuenta le visitó en uno de sus conciertos como un espectador más y uno de sus asistentes se puso en contacto con él. La cantante había visto su contenido en Instagram y estaba interesada en llevar uno de sus diseños.

“Me dieron absoluta libertad”

Arturo Obegero ha dado una entrevista en el diario ‘JALEOS’ y ha explicado que se sintió cómodo en todo momento, pues la artista no le puso ningún impedimento. Lo que sí es cierto es que supervisó el proceso e hizo algunos cambios para adaptar el traje a lo que estaba buscando. “Me dieron absoluta libertad, pero luego sí que teníamos que hacer algo acorde a los códigos de Beyoncé y a su visión, a lo que ella le gusta”.

Los primeros resultados

El diseñador lamenta no haber conocido a Beyoncé, pero cree que esta colaboración es la primera de muchas y no descarta tener un encuentro con ella en un futuro. De momento su trabajo ya ha tenido repercusión. “He tenido un impacto tremendo en cuanto a seguidores. He subido unos 2.000 o 3.000 seguidores, también lo he notado a nivel prensa y en ventas en la página web”, ha explicado durante su entrevista. Está tan emocionado que se ha propuesto un nuevo reto: vestir a la reina Letizia Ortiz. «No soy muy monárquico, pero como asturiano, y ella como la gran profesional que es me encantaría vestirla».