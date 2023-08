Beyoncé: todas las celebridades que han asistido a su Renaissance World Tour

La gira Renaissance Tour de Beyoncé está cargada de momentos memorables. A pesar del gran legado de la artista estadounidense, ha conseguido que sus conciertos todavía tengan la capacidad de sorprender a sus seguidores.

Hace un par de meses, la artista revolucionaba las redes sociales tras subir al escenario por primera vez a su hija mayor, Blue Ivy, para que bailara junta a ella. Algo que además repetiría, en los conciertos sucesivos, incluido el que tuvo lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Y tan solo hace unos días, Beyoncé volvía a revolucionar a todos los presentes en uno de sus conciertos, al pedir un aplauso para Madonna, quien se encontraba entre el público. «Por favor, saluden a la reina», dijo. «Madonna, reina madre, te queremos», expresó la artista.

Ni la mismísima Madonna se ha querido perder el espectáculo visual y auditivo que es el Renaissance World Tour, una de las giras más memorables de este año. No obstante, la reina del pop no es la única que no ha querido perderse un concierto de Beyoncé, pues son numerosas las celebrities que han acudido a uno de sus conciertos.

Son muchas las estrellas del panorama musical que ha recibido Beyoncé durante su gira mundial. Lizzo, por ejemplo, hace unas semanas pudo cumplir su gran sueño de que uno de sus mayores referentes de la industria, la propia Beyoncé, le mencionara también durante su visita.

Desde Dua Lipa y Selena Gomez hasta Frank Ocean y Paul McCartney, son algunas de las muchas celebrities que han acudido a disfrutar en directo del Renaissance World Tour. E incluso Ariana Grande tampoco se quiso perder un show de la artista, así como Kelly Rowland, su ex compañera de Destiny’s Child o Priyanka Chopra-Jonas.

