Beyoncé hace un homenaje a O’Shae Sibley, coreógrafo recientemente asesinado

Beyoncé ha vuelto a posicionarse como una abanderada de la comunidad LGTBIQ+. La artista estadounidense rendido homenaje a un bailarín que fue asesinado en un ataque homófobo en una gasolinera, mientras bailaba una de las canciones de la intérprete.

La comunidad LGBTQ+ ha estado de luto en los últimos días, después de la muerte de O’Shae Sibley, un hombre negro gay que fue atacado en una gasolinera de Brooklyn por «voguear», una forma de baile original de la comunidad negra queer y trans, nacida en Nueva York .

Sibley, de 28 años, bailarín y coreógrafo profesional, se detuvo en una gasolinera con amigos, y decidió comenzar a bailar al ritmo de la canción Renaissance de Beyoncé, que sonaba en su coche. Un inocente baile que terminó en tragedia.

Las imágenes de vigilancia de la gasolinera capturaron el horrible momento en que Sibley fue abordado por un grupo de hombres que le dijeron que «dejara de bailar» y comenzaron a insultarlo. El bailarín por un momento dejó de bailar, asustado al no entender lo que estaba ocurriendo.

Durante el enfrentamiento, uno de los hombres apuñaló a Sibley. El joven rápidamente fue llevado al hospital, no obstante, los servicios de urgencias no pudieron hacer nada para salvar su vida, siendo declarado muerto poco después.

Tras el devastador ataque, la propia Beyoncé honró al bailarín fallecido con un homenaje en su sitio web. La artista ha realizado discursos a favor de la comunidad LGTBIQ+ en numerosas ocasiones, y en esta ocasión, ha querido realizar un tributo al bailarín brutalmente asesinado solo por bailar una de sus canciones.

