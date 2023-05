El último encuentro más tenso entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique

La vida de Belén Esteban ha sido retransmitida por muchos medios de comunicación, pero todavía hay cosas que nadie sabe de ella. Recientemente ha soltado la bomba en ‘Sálvame’: Jesulín de Ubrique no ha cambiado y sigue sin hacer caso a la hija que tienen en común, la famosa Andreita. Algunos espectadores pensaban que la situación había mejorado porque la colaboradora llevaba un tiempo callada, pero no. Solamente estaba guardando silencio porque Andrea Janeiro se lo ha pedido. Jesulín no tiene en cuenta su hija mayor y Belén se ha vengado de él.

La colaboradora ha explicado cómo fue el último encuentro que tuvo con el torero. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que Estaban lleva 20 años cargando contra él y contra toda su familia. La última vez que ha hablado del tema ha hecho una excepción. Ha dejado fuera de su lista de enemigos a dos personas: a Carmen Bazán, abuela de Andrea, y a Carmen Janeiro, tía de la joven. Reconoce que ellas sí han mostrado preocupación y les ha agradecido que siempre hayan estado tan atentas.

Un encuentro tenso y casual

Belén Esteban ha acudido a ‘Sálvame’ y ha sacado a la luz un dato que nadie conocía: en una ocasión se encontró con Jesulín de Ubrique de forma casual. “¿Serías capaz de acercarte a él si te encontrases con él?”, le preguntó María Patiño sin imaginar la respuesta que le iba a dar. “Yo me lo he encontrado. Fue normal, nos hemos saludado y ya está. Nos saludamos educadamente y punto”, ha asegurado. No ha dado más detalles porque su hija le ha pedido que no hable del tema en público. Pero todos sus compañeros saben que hubo mucha tensión porque Esteban tiene bastante temperamento. Jesulín tiene otro tipo de carácter y ahí está el problema.

Desde que Belén y Jesulín se separaron se han visto en contadas ocasiones, pero por las circunstancias. Viven en ciudades distintas y siempre han tenido una pésima relación. Se cruzaron en la comunión de Andrea Janeiro y una vez en el chalet de Belén. Las veces que Jesulín ha visitado a su hija pueden contarse con los dedos. En cambio, Andreíta no le guarda rencor y cuando se enteró de que había nacido el último hijo de María José Campanario, el pequeño Hugo, cogió el primer tren y se presentó en el hospital.

¿Está provocando Jesulín a Belén Esteban?

Belén Esteban no entiende que el torero haya retomado su carrera mediática de un momento a otro. Ha dejado claro que lo ve bien, pero también ha dicho que el dinero que va a ganar tendría que ir para sus cuatro hijos. La colaboradora insiste en que ha sacado adelante a Andrea ella sola. Es cierto que Jesulín nunca le ha dejado de pasar la manutención, pero no se ha negado a correr con los gastos extra. Por ejemplo, cuando Andreíta se fue a Inglaterra a trabajar el de Ubrique se negó a pagar la universidad. Todo corrió a cuenta de Belén.

Jesulín de Ubrique cada vez tiene más problemas

La situación se ha complicado. Belén ha explicado que no está dispuesta a perdonar a Jesulín. Dice que no tiene en cuenta el daño moral que le ha hecho a ella, asegura que solo tiene presente lo mal que se ha portado con la hija que tienen en común. “No le perdonaría. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante para mí ha sufrido. Y ante esa no hay nadie”.