Triunfó con David Bisbal y acabó actuando en pueblos: el drástico cambio de vida de este famoso

Hay un artista muy conocido que trabajó al mismo tiempo que David Bisbal y que ahora se ha visto obligado a cambiar de vida de forma radical. Estamos hablando de David Civera, quien brilló encima de los escenarios gracias a éxitos como ‘Que la detengan’. El problema es que el público le terminó dando la espalda. En una de sus entrevistas confesó que la industria musical es demasiado injusta. Hay demasiada competencia y ningún productor permite errores, por eso ha estado sometido a tanta presión durante su etapa gloriosa.

David Civera no ha desaparecido del mundo del espectáculo, aunque ahora actúa en pueblos y en pequeñas plazas. Esto no quiere decir que sea peor artista que David Bisbal, pero tiene una proyección completamente distinta. «Nadie conoce la presión que sentimos los artistas y lo que cuesta liberarse y ser uno mismo», declara durante una de sus últimas entrevistas. Civera continúa siendo un rostro atractivo para el gran público, por eso participa en proyectos televisivos y la pequeña pantalla no le ha dado la espalda.

David Bisbal eclipsa a sus compañeros

La sombra de David Bisbal es muy extensa. Lleva más de dos décadas trabajando y siempre ha recibido críticas muy favorables. La cuestión es que su buena fama le ha robado protagonismo al resto de sus compañeros y esto ha generado ciertos celos. David Civera no es el único que ha salido perjudicado, también se ha hablado mucho de los supuestos de los profesionales que tenía de él David Bustamante. El ex de Paula Echevarría siempre lo ha negado, aunque cada vez son más los que piensan que tiene mala relación con Bisbal por este motivo.

Civera está dispuesto a evolucionar para continuar cantando y entreteniendo a los espectadores, aunque ha hecho un matiz importante. «Me di cuenta de que el público está por encima de todo, pero no a cualquier precio. Si le das a la gente lo que quiere oír por encima de lo que a ti te hace feliz llega un momento en que no convive».

David Civera ha dado un giro a su carrera

Uno de los puntos fuertes de David Civera es su honestidad a la hora de pronunciarse. Durante una charla con el diario ‘La Vanguardia’ le preguntaron por los consejos que debería escuchar cualquier cantante antes de emprender una aventura musical. «Falta premiar la preparación, la verdad, el esfuerzo. Falta darle un Oscar a un cirujano que sabe hacer milagros y darle contratos multimillonarios como los del fútbol», declaró al respecto.

La edad de Civera

David Civera tiene 44 años y puede presumir de ganarse la vida gracias a su talento, aunque haya tenido que cambiar los grandes escenarios por las actuaciones en los pueblos. Desde que participó el concurso ‘Lluvia de estrellas’ ha participado en proyectos de todo tipo y lo más importante es que siempre afronta las nuevas propuestas con una sonrisa. Esa es la razón por la que sigue conviviendo con artistas de la talla de David Bisbal, a pesar de que lleven caminos distintos.