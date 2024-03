El tremendo cambio de ‘Ojos de pollo’: así está ahora el niño de ‘La que se avecina’

‘La que se avecina’ es una de las series más queridas de nuestro país. El problema es que los directores, Alberto y Laura Caballero se vieron obligados a hacer una serie de cambios para continuar grabando capítulos. El plató que tenían contratado les empezó a dar problemas y tuvieron que buscar una nueva localización. Esto afectó a algunos personajes, los cuales terminaron desapareciendo, como por ejemplo el que interpreta Vanesa Romero. Otros como Álvaro Giraldo, quien interpreta al famoso ‘Ojos de pollo’, también salieron perjudicados. Álvaro ha grabado algunas escenas para las nuevas entregas, pero ya no tiene tanto protagonismo como antes. Alberto Caballero, director y creador de la serie ha dado explicaciones al respecto.

«Nos echaron del plató, que eso marca bastante. Se acabó el contrato. Si no nos íbamos, dejábamos de hacer la serie. El principal protagonista es el edificio. La gente cree que no, pero el alma es un sitio, un ecosistema. Y pensamos que tener que volver a rehacer el edificio antiguo de manera nueva hace que nunca sea igual, porque nunca es igual», responde cuando le preguntan por las novedades de la última temporada. Estas novedades han hecho que ‘Ojos de pollo’ deje de ocupar la atención del público. Recordemos que el joven interpreta al hijo de Maite y Amador, dos de los grandes protagonistas.

Alberto ha creado un guion perfecto para justificar la desaparición de Álvaro, cuyo verdadero nombre en la serie es Amador Jr. El director insiste en que están probando con nuevas fórmulas y en caso de no encontrar resultado darán por terminado el proyecto. «Si a la gente le deja de gustar, pues por lo menos hemos intentado seguir dándoles novedades. No mareando tanto la perdiz. Creativamente necesitas estímulos, entonces la serie sigue funcionando. Y luego había una cosa principal que nos tocaba mucho los huevos, que era que nadie que no fuésemos nosotros decidiera cuándo acaba».

La evolución física de ‘Ojos de pollo’

La primera vez que ‘Ojos de pollo’ apareció en ‘La que se avecina’ tenía meses y ya han pasado 15 años. El niño se ha convertido en adolescente y durante este tiempo ha alcanzado una gran popularidad que ahora se refleja en las redes sociales. Es cierto que fuera de la serie de Alberto Caballero no ha protagonizado ningún otro proyecto, pero continúa teniendo una fama de carácter nacional. En su cuenta de TikTok destaca su «lealtad, empatía y honestidad».

El actor nació el 16 de marzo de 2009 y ha experimentado una gran evolución física. Su expresión sigue siendo la misma y conserva muchos de los rasgos que le catapultaron al estrellato, pero evidentemente los años pasan para todos. Los últimos capítulos que grabó para ‘La que se avecina’ se estrenaron el 8 de noviembre de 2023 y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él.

Álvaro lleva una vida completamente normal y alejada de los pocos. En contra de lo que han hecho algunos de sus compañeros, como por ejemplo la actriz Carlota Boza, ha cerrado sus redes sociales. De momento no tiene intención de disfrutar de la vida pública. Fuentes cercanas a la productora de ‘La que se avecina’ insisten en que ‘Ojos de pollo’ tiene mucho talento y no descartan que continúe al lado de los hermanos Caballero, pero solo el tiempo dirá en qué evoluciona esta historia.

Los hermanos de ‘Ojos de pollo’ en ‘La que se avecina’

Álvaro Giraldo no está solo en ‘La que se avecina’, tiene tres hermanos. La mayor es Carlota Boza, quien interpreta a un personaje que lleva el mismo nombre. Esta artista ha ganado mucha repercusión en los últimos tiempos porque está concursando en ‘Bailando con las estrellas’, ya ha sido eliminada, pero continúa teniendo mucha presencia en los platós de Telecinco. Tanto es así que ha llegado a dar alguna entrevista en ‘Fiesta’, el programa que presenta Emma García y que es lo más visto del fin de semana.

Carlota explicó que Alberto y Laura Caballero no tenían intención de contratar a tantos niños en la serie. Teóricamente iba a estar ella y otro más, pero su hermano carnal le acompañó al casting y los directores quedaron maravillados con su presencia. De esta forma, Amador y Maite se encontraron con tres hijos. En una de las primeras temporadas Maite se queda embarazada de Sergio, otro de los personajes, y fruto de esta relación nace el famoso ‘Ojos de pollo’.

A pesar de que Álvaro es bastante discreto y no da información sobre el rodaje de ‘La que se avecina’, se han filtrado algunos datos gracias a Carlota Boza. La artista insiste en que trabajar en esta ficción es muy sencillo. Asegura que los horarios están perfectamente controlados y promete que entre los actores hay una relación estupenda, de hecho ella llegó a forjar una gran amistad con su «familia».