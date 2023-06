Terror en estos puntos de España: la AEMET advierte de que las temperaturas van a ser infernales

La AEMET advierte de que las temperaturas van a ser infernales en algunos puntos de nuestro país. Se está llegando a unas cifras nunca vistas en un mes de junio que ponen en riesgo la salud de las personas. Las temperaturas están por las nubes y lo hacen de una manera que realmente preocupa a los expertos. El verano solo acaba de empezar y ya estamos ante unas cifras altísimas. Camino de los 50º en algunos puntos del país, hay lugares que son un horno.

Estamos en un episodio de #OlaDeCalor. Es la primera del verano de 2023 y llega en junio. Probablemente, en su transcurso, se lleguen a alcanzar los 44 ºC. ¿Hay más olas de calor actualmente en junio? ¿Y a lo largo del verano? Hilo 🧵 pic.twitter.com/LjqucibVR6 — AEMET (@AEMET_Esp) June 25, 2023

Este fin de semana hemos visto llegar con mucha fuerza la primera gran ola de calor y lo ha hecho antes de los esperado. El pico de temperaturas suele hacer acto de presencia en el mes de julio, aunque durante estos días de junio, hemos podido ya comprobar la dureza de un calor que es extremo.

Del calor no se puede huir, por mucho que lo intentemos, tendremos que estar pendientes del termómetro antes de salir a la calle. Ropa cómoda y transpirable, pero sobre todo hidratarse de la mejor manera posible para evitar los efectos de las altas temperaturas sobre la población que pueden acabar siendo terribles.

La AEMET ha lanzado un aviso especial en la mitad sur: “se superarán los 40-42ºC y no se bajará de 20-22ºC”. Lo que no se esperaba es que se llegará a los 44º en un termómetro que no para de subir. El valle del Guadalquivir es uno de los puntos calientes de nuestro país que está en alerta durante estos días.

Tal como han advertido los expertos: “la entrada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África ha provocado un aumento progresivo de las temperaturas en la Península y Baleares». Las cifras pueden llegar a ser de récord pese a estar solo a los primeros días de verano, con una gran ola de calor que destaca por su intensidad.

Hasta el miércoles está previsto que nos enfrentemos a:”la primera del verano de 2023 y llega en junio. Probablemente, en su transcurso, se lleguen a alcanzar los 44 ºC.” Hasta que no se dé por finalizado este episodio no se podrá hacer balance de lo sucedido, entre hoy y mañana pueden seguir ascendiendo estas temperaturas que ponen al país en alerta.