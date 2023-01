Terelu Campos, obligada a tomar una drástica decisión sobre María Teresa Campos

Terelu Campos ha tenido que tomar una drástica decisión sobre María Teresa Campos, su madre de 81 años que no pasa por su mejor momento. No solo a nivel de salud, sino también a causa de sus problemas económicos con Hacienda. La popular presentadora reina de los programas del corazón ha ganado una auténtica fortuna a lo largo de su carrera. Pero cometió un error que le costó muy caro, la Agencia Tributaria le reclamó una deuda que supuso la venta de su mansión. A pesar de haber liquidado la deuda, María Teresa Campos está sin entrar ingresos, es Terelu quién se hace cargo de los gastos.

María Teresa Campos obliga a tomar una drástica decisión a Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos ha tenido que hacerse cargo de ella a nivel financiero. La presentadora que ya tiene 81 años lleva tiempo sin trabajar, ni facturar, ha tenido que vender su casa para pagar a Hacienda. Un error que le ha costado muy caro y que sigue casi pagando hoy en día.

Terelu Campos ha tenido que poner dinero para pagar a Gustavo, el chofer de María Teresa Campos. Una nómina que tiene que pagar de forma regular y que le está costando a la colaboradora un buen dinero. Es la única forma de que a la matriarca de este clan no le falte de nada, tenga a su chófer y hombre de confianza en nómina para poder desplazarse a cualquier lugar.

La hija de María Teresa Campos lo dejo muy claro: “Es mi madre y si mi madre necesita algo para eso también estoy yo, porque he tenido una vida de puta madre gracias a esa mujer que es mi madre. La he tenido yo, mi hermana, sus nietos y su familia, gracias al esfuerzo y trabajo de esa mujer. Si mi madre ha tenido un momento complicado en la vida, para eso estamos los que teníamos que estar. Me veo obligada a dar detalles de mi vida íntima y económica de mi madre, no va en el sueldo, no tengo por qué”.

Dejando a un lado el motivo por el que tiene que pagar los gastos de una madre que pasa por un mal momento. Una caída la llevó al hospital nada más iniciarse el mes de enero y en estos días parece que se está aislando cada vez más. María Teresa Campos vive un mal momento desde que dejó la televisión.