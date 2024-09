Terelu Campos lo confirma: esta es la persona a la que ha vetado en televisión

Terelu Campos vuelve a ser noticia. Esta vez por aclarar una cuestión que ha generado muchas especulaciones en los últimos días: ¿A quién ha vetado la hija de María Teresa Campos en televisión? Después de que varios rumores señalaran que había impedido la participación de su sobrino José María Almoguera los espacios de Telecinco, la propia Terelu ha salido a desmentirlo y ha confirmado que la persona a la que sí ha vetado es a su ex, Pipi Estrada.

El revuelo ha empezado cuando José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, concedió una entrevista en una conocida publicación. Este paso a los medios levantó suspicacias y algunos comenzaron a afirmar que Terelu habría vetado a su sobrino en la televisión para evitar más polémicas familiares. Sin embargo, la colaboradora no ha tardado en aclarar la situación.

Terelu ha negado rotundamente estos rumores: «¡¿Yo?! ¡Ay, chicas! Se ha dicho que he vetado a mi sobrino». Luego, con una sonrisa, añadió: «Yo no veto nunca a nadie». De este modo, desmintió de manera tajante cualquier especulación sobre haber bloqueado la presencia de su sobrino en los platós. De hecho, no descartó que José María pudiera comenzar a aparecer en televisión en un futuro cercano para contar «su verdad». El problema es que Pipi Estrada conoce la cara B de esta historia. Él sí ha sufrido el poder mediático de la familia Campos, al menos eso es lo que asegura, por eso ya no está en Mediaset.

La firme decisión de Terelu Campos con Pipi Estrada

Terelu Campos reconoce que Pipi Estrada sí está en su lista negra, por eso nunca ha coincidido con él un plató de televisión desde que rompieron. La relación entre ambos, que duró dos años, terminó de manera tan tormentosa que desde entonces la hermana de Carmen Borrego ha dejado claro que no quiere saber nada de él.

Pipi y Terelu vivieron un romance lleno de altibajos que, tras su ruptura, derivó en una relación aún más complicada y tensa. Durante años, la ex pareja ha protagonizado desencuentros públicos que han dejado cicatrices profundas, especialmente para Terelu, quien ha decidido no volver a saber nada de Pipi. Es más, llegó a demandarle por unas declaraciones que hizo sobre su vida privada.

Terelu Campos, la gran protagonista del momento

Además de desmentir los rumores de veto hacia su sobrino y confirmar su negativa a coincidir con Pipi Estrada, Terelu Campos ha sido noticia por otro motivo. En los últimos días, María Patiño dejó caer en ‘Ni que fuéramos’ que podría participar en el biopic que están preparando Los Javis, un proyecto que narrará la vida de Yurena, una cantante que también es conocida por el nombre de Tamara.

Ante la pregunta de los medios sobre esta posibilidad, la colaboradora se ha mostrado algo cautelosa, afirmando que no tenía claro si podía hablar al respecto. «¡Ay! No lo sé, creo que… no sé si estoy autorizada o no, te lo prometo». Sin embargo, también dejó abierta la puerta a la posibilidad de participar en el proyecto, aunque subrayó que antes debía preguntar si podía confirmar su implicación.

La nueva serie de Los Javis es uno de los proyectos más esperados en el panorama televisivo y la posibilidad de que Terelu participe en él ha generado gran expectación. Sin duda, será una producción llena de emociones, pero ¿qué consecuencias tendrá en la vida de la familia Campos?

Alejandra Rubia, protegida por la familia Campos

Terelu también ha aprovechado para comentar un asunto más personal, relacionado con su hija Alejandra Rubio. Hace unos días, Alejandra tuvo un rifirrafe con la también colaboradora Marta López, después de que esta última revelara el sexo del bebé que está esperando. Esta información, según Alejandra, debería haber sido anunciada por ella misma y no por otra persona.

Terelu ha mostrado su comprensión hacia su hija, señalando que hay asuntos que deben ser manejados por las personas implicadas directamente. «Alejandra… hay cosas que son muy personales y las tiene que contar la persona. Yo la entiendo, me gustaría que lo hiciera ella».

A pesar de todo el revuelo que rodea a la familia Campos en estos momentos, Terelu ha dejado claro que se encuentra bien y tranquila. Aunque los rumores parecen no darle tregua, se muestra serena y dispuesta a continuar con sus proyectos profesionales.

La familia Campos siempre ha estado bajo el ojo público y en los últimos tiempos no ha sido la excepción. El veto a Pipi Estrada no es un secreto y Terelu ha dejado claro que no hay marcha atrás en esa decisión. Pero más allá de este capítulo cerrado de su vida, parece estar abierta a nuevas oportunidades y es ahí donde entran en juego Los Javis. Eso sí, todo lo que haga será fruto de un análisis muy detallado porque Campos nunca ha dejado nada a la improvisación.