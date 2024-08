Tania Llasera lanza un comentario de escándalo sobre Álvaro Muñoz Escassi: «Este es el problema que tiene»

La separación de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente porque la noticia llegó poco después de que Escassi revelara que la pareja se había casado en un romántico crucero por los fiordos noruegos. Todo resultó ser una desafortunada broma del jinete. La felicidad duró poco y María José emitió un comunicado anunciando que la relación había llegado a su fin.

Desde entonces, Escassi ha sido vinculado con varias mujeres, entre ellas Valerí, la joven con la que supuestamente fue infiel a la ex Miss España. Según Álvaro, ellos tenían una relación abierta, algo que María José ha negado rotundamente. Además, nombres de actrices como Hiba Abouk y Blanca Romero han estados relacionados con él, pero ¿qué hay de cierto en todo esto?

La ruptura entre Escassi y Suárez ha dado mucho de qué hablar y ha sido tema de conversación en numerosos programas de televisión. La última en sumarse a la discusión ha sido la presentadora Tania Llasera, quien no se ha mordido la lengua al referirse a la situación y ha lanzado algunas declaraciones picantes sobre Álvaro y su comportamiento con las mujeres.

El comentario de Tania Llasera sobre Escassi

Durante su asistencia al estreno de la película ‘Odio el verano’ en Madrid, Tania Llasera no dudó en compartir su opinión sobre el escándalo en torno a Álvaro Muñoz Escassi. La comunicadora sorprendió a todos con sus comentarios sobre la situación amorosa del jinete. En medio de risas y bromas, dejó claro que, aunque ella tiene una buena relación tanto con Escassi como con María José Suárez, tiene una opinión formada sobre lo que ha pasado.

«Le di el pésame a Escassi por su ruptura con María José y ahora resulta que es muy amigo de Hiba. Me alegro por él, pero lo cierto es que me confesó que llevaban tiempo mal y que la separación no fue una sorpresa para él», explicó Tania ante los micrófonos de la agencia Europa Press. No se quedó ahí y decidió bromear sobre la vida amorosa de Escassi, a quien calificó de «hiperactivo del amor». Con una sonrisa cómplice, Llasera añadió: «Álvaro tiene un problema con las mujeres y es que le cuesta mucho contenerse. Tiene muchas amigas y eso parece ser un reto para él».

El verano más mediático de Álvaro Muñoz Escassi

Las declaraciones de Llasera llegan en un momento en que la vida personal de Escassi está siendo examinada bajo la lupa mediática. Su supuesto affaire con Valeri, una mujer transexual, ha sido motivo de especulación y controversia, especialmente después de que se hablara de un posible chantaje por parte de ella hacia el jinete. El empresario sostiene que su relación con Valeri fue consentida dentro de los términos de una relación abierta, algo que María José ha desmentido, afirmando que no estaba al tanto de estos supuestos acuerdos.

Por otro lado, los rumores sobre un romance con la actriz Hiba Abouk no han dejado de sonar, aunque ambos han insistido en que solo son amigos. Tania, al respecto, comentó que «cada uno sabe lo que pasa en su relación. Si hay algo más entre ellos, solo ellos lo saben. Álvaro es encantador y siempre ha sido alguien muy sociable. Es natural que tenga muchas amigas».

Tania Llansera se sincera como nunca

La velada no solo fue para hablar sobre los dramas ajenos, Tania Llasera también aprovechó la oportunidad para compartir detalles personales y demostrar, una vez más, su autenticidad. En plena alfombra roja, habló de cómo el verano se le estaba haciendo largo, mencionando que, aunque las vacaciones con niños pueden parecer ideales, la realidad es que son agotadoras.

«Entre el calor, la menopausia y los niños acabo sudando la gota gorda, igual que en una comedia de enredos», bromeó la presentadora, haciendo un guiño a la temática de la película que se estrenaba esa noche.

Además, se sinceró sobre su experiencia con la perimenopausia a sus 45 años, algo que, según ella, está llevando «regulinchi». Entre risas, habló de los cambios de humor y la disminución de la libido, visibilizando una etapa por la que muchas mujeres pasan y que a menudo es tratada como un tema tabú. «Podrían hacer una comedia sobre mí y mis cambios de humor», declaró al respecto.

Más adelante no perdió la oportunidad de mencionar el atractivo natural de Escassi. «Álvaro nació para ser un potro salvaje», comentó aludiendo a su facilidad para relacionarse con mujeres. «Es un cañón, con esos ojos azules que saben seducir. Entiendo perfectamente por qué tiene tantas amigas».

Tania, que conoció a Escassi durante su participación en ‘Masterchef Celebrity’, se mostró comprensiva ante la situación y defendió la idea de que, al final del día, solo las personas involucradas en una relación conocen la verdad completa de lo que sucede entre ellas. «Álvaro es buena gente y yo me río mucho con él. Es un hombre con mucha energía y si este verano ha tocado Escassi en los titulares, el próximo año tocará otra cosa», declaró para zanjar la entrevista.